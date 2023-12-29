VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve teknolojide imzalanan anlaşmalar yeni işbirliklerine kapı araladı
TFF'den Süper Kupa açıklaması
Bakan Tunç: Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik
Yılbaşında yurdun batısı yağmurlu, diğer bölgeler yağışsız olacak
TL dönüşümlü KKM'de yeni düzenleme
Rusya'dan "varlıklara el koymaya" misilleme hazırlığı
29 Aralık 2023 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 14:53:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenS-51
HakkariS-152
ErganS-22
SarıkamışS-63
IlgazS-15
KartalkayaS-46
UludağPB27
YalnızçamS-67
ZiganaS16
ErciyesP06
YıldıztepeS02
Murat DağıPB28
KopS-55
DenizliP-16

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX