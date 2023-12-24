Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -10 -5 Hakkari YKY -5 -3 Ergan KY -12 -3 Sarıkamış KY -9 -2 Ilgaz YKY -5 -4 Kartalkaya YKY -4 -2 Uludağ KY 1 3 Yalnızçam YKY -14 -2 Zigana KY -6 1 Erciyes KY -8 1 Hesarek KKY -9 -2 Murat Dağı PB -4 3 Kop KY -10 -2 Denizli PB -3 5

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)