Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kaynak: AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-10
|-5
|Hakkari
|YKY
|-5
|-3
|Ergan
|KY
|-12
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-9
|-2
|Ilgaz
|YKY
|-5
|-4
|Kartalkaya
|YKY
|-4
|-2
|Uludağ
|KY
|1
|3
|Yalnızçam
|YKY
|-14
|-2
|Zigana
|KY
|-6
|1
|Erciyes
|KY
|-8
|1
|Hesarek
|KKY
|-9
|-2
|Murat Dağı
|PB
|-4
|3
|Kop
|KY
|-10
|-2
|Denizli
|PB
|-3
|5
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)