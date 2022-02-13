Zeytinyağı kanser riskini azaltıyor

Zeytinyağının başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlık açısından faydalı etkileri olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Christos Markellos ve arkadaşlarının 45 çalışmayı bir havuzda toplayarak yaptığı analize göre yüksek miktarda zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olduğunu söyledi. "Yeşil sebze ve meyve ağırlıklı, tam tahılları, baklagilleri içeren Akdeniz mutfağı beslenme tarzının yanında orta düzeyde yumurta, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri tüketimi ve düşük düzeyde kırmızı et ve et ürünleri tüketimi ile birlikte zeytinyağı tüketimini artırdığımızda birçok kansere karşı riskimizin azaltacağını söyleyebiliriz" diyen Coşkun, bunun yanında sigara gibi direkt kansere yol açan durumlardan, obeziteden kaçınmasını ve en az günde 30-40 dakika hızlı yürüme şeklinde egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

