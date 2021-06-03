Yılan ve akrep sokmasına müdahale ederken dikkat! Kendinizi zehirlemeyin

Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, yılan ve akrep sokmalarının ölümcül ve acil müdahale gerektiren durum olduğunu ifade eden Koçak, "Bu tarz vakalara müdahalede halkımızın yanlış bildiği şeyler var. Yılan ve akrep gibi türlerin ısırdığı bölgede zehri emmeye çalışıp dışarı atmak çok yanlış. Bunu kesinlikle yapmayın. Buradaki zehri ağza alarak kendinizi zehirleyebilirsiniz" dedi. Koçak, yaralanan bölgeye ilk müdahalenin ıslak bezle silinip su altında sabunla yıkayarak yapılması gerektiğini kaydetti. Daha sonra vakit kaybetmeden hastanın en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktaran Koçak, "Yılan ve akrep gibi zehirli tür vakalarında ağzımızla zehri boşaltmayalım. Bilinçsiz yapılan ilk yardımlar kişilere zarar verir. Isırılan bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalı, zehrin damar ve sinir yoluyla hareket etmesini engellemek için hasta hareket etmemeli" ifadelerini kullandı.