Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
Bilim insanları, çocukların, erken yaşta tedavi edilirse yer fıstığı alerjisini yenebileceğini belirledi.
Bilim insanları, çocukların, erken yaşta tedavi edilirse yer fıstığı alerjisini yenebileceğini belirledi. Araştırmacılar, uygulanan oral immunoterapinin daha küçük yaşta ve hafif alerjisi olan çocuklarda daha etkili olduğunu belirtti. University of Arkansas'tan Dr. Stacie Jones, çalışmanın bulgularının erken yaşta fıstık alerjisi tedavisi için bir fırsat kapısı açtığını, bunun yanında immunoterapinin etkilerinin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.
- Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
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