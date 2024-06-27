Vücudunuzun bu bölgesi yağlıysa dikkat!

Viseral yağlar, estetik görüntüden daha fazlasıdır. Karından gitmeyen inatçı yağlar çok rahatsız edici olabilir. Bir miktar yağa sahip olmak ısı yalıtımı, şok emilimi ve enerji depolamak gibi vücut fonksiyonları için çok faydalıdır. Fakat viseral yağın fazlası çok zararlıdır. Peki, viseral yağ nedir? Viseral yağlardan yani karın yağlarından nasıl kurtuluruz?

Viseral yağ nedir?

Mide, karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler gibi organların arasında yer alan yağ dokudur. Buna viseral yağ da denir. Bu tip yağlanmanın kalp damar sistemi hastalıkları, tip 2 diyabet, insülin direnci gelişimi ve bazı imflamatuvar hastalıklarla yakın ilişkisi vardır.

Viseral yağlar nasıl azaltılır?

Uzmanlara göre, yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olursa aralıklı oruç yapılabiliyor. Protein ağırlıklı beslenilerek yeme aralığı ve besin çeşidine dikkat edilmesi gerekiyor. Egzersizler düzenli şekilde yapılarak sağlıklı kalmak gereksiyor. Uykuya dikkat edilerek daha düzenli bir yaşama geçilmesi öneriliyor. Bir günde 7 saat uyunması tavsiye ediliyor. Fazla kalorili yiyeceklerden kaçınarak gece geç beslenmeye engel olmak gerekiyor.