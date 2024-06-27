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27 Haziran 2024 Perşembe 21:26:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 21:26:00

Vücudunuzun bu bölgesi yağlıysa dikkat!

Kaynak: GUNES.COM

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Uzmanlara göre vücuttaki en tehlikeli yağların başında viseral yağlar gelir. Yani karın yağlarıdır. İç organları sararak inflamasyon markerları sararak sentezler. Bu da organların zarar görmesine sebep olur. Toksik hormonları üreterek kalp hastalığı, demans (bunama) diyabeti de beraberinde getiriyor. Viseral yağlardan nasıl kurtuluruz? İşte detaylar…

Viseral yağlar, estetik görüntüden daha fazlasıdır. Karından gitmeyen inatçı yağlar çok rahatsız edici olabilir. Bir miktar yağa sahip olmak ısı yalıtımı, şok emilimi ve enerji depolamak gibi vücut fonksiyonları için çok faydalıdır. Fakat viseral yağın fazlası çok zararlıdır. Peki, viseral yağ nedir? Viseral yağlardan yani karın yağlarından nasıl kurtuluruz?

Viseral yağ nedir?

Mide, karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler gibi organların arasında yer alan yağ dokudur. Buna viseral yağ da denir. Bu tip yağlanmanın kalp damar sistemi hastalıkları, tip 2 diyabet, insülin direnci gelişimi ve bazı imflamatuvar hastalıklarla yakın ilişkisi vardır.

Viseral yağlar nasıl azaltılır?

Uzmanlara göre, yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olursa aralıklı oruç yapılabiliyor. Protein ağırlıklı beslenilerek yeme aralığı ve besin çeşidine dikkat edilmesi gerekiyor. Egzersizler düzenli şekilde yapılarak sağlıklı kalmak gereksiyor. Uykuya dikkat edilerek daha düzenli bir yaşama geçilmesi öneriliyor. Bir günde 7 saat uyunması tavsiye ediliyor. Fazla kalorili yiyeceklerden kaçınarak gece geç beslenmeye engel olmak gerekiyor.

Etiketler : viseral yağlar toksik hormonlar kalp hastalığı
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