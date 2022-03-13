Vitaminler koronaya karşı etkili değil

A, C, D, E vitaminleri ve çinko, bakır, demir gibi bağışıklık güçlendirici gıda takviyeleri Kovid-19'un seyrini hafifletmek için umut verici adaylar olarak görülüyor. Fakat, araştırmalar vitamin ve minerallerin hastalığı ağır geçirmede etkili olmadığı yönünde sonuç veriyor.



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Betacoronavirus ailesine ait bir RNA virüsü olan Kovid-19, 2019 yılından beri tüm dünyada hakimiyetini sürdürüyor. Her ne kadar etkisi azalsa da sağlığımız hala tehdit altında. Güncel durumda virüs salgınını kesin olarak önleyebilen veya tedavi edebilen herhangi bir ilaç bulunmuyor. Bu nedenle, hastalıktan korunmak ve hastalığı yönetmek için sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak oldukça önemli. Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir bağışıklık yanıtının oluşturulmasında etkin rol oynayan ve vücudun enfeksiyonlara karşı olan direncini artıran önemli besin öğeleri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin öğelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekiyor. Özellikle A, C, D ve E vitamini gibi vitaminler ile çinko, bakır, selenyum ve demir gibi mineraller, sağlıklı bir immün yanıtın sürdürülmesinde önemli roller oynuyor.

GIDA TAKVİYELERİ YETERSİZ

Tüm faydalarına rağmen, mikro besinlerin (vitamin ve minerallerin) koronavirüse yakalanan hastalarda klinik önemi açısından belirsizliğini koruduğunu belirten Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "5 bin 500'den fazla kişiyi kapsayan ve 26 bilimsel çalışmanın gözden geçirildiği yeni bir çalışma, C vitamini, D vitamini ve çinko gibi bağışıklık güçlendirici gıda takviyelerin COVID-19'u ağır geçirme riskini azaltmadığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar, çalışmanın vitamin ve mineral takviyelerinin kötü olduğu veya kaçınılması gerektiği şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda uyararak sadece, vitamin ve minerallerin Kovid-19'u ağır geçirmede etkili olmadığını vurguluyorlar.

SEBZE MEYVEYE AĞIRLIK VERİN

Araştırmacılara göre; yetersiz beslenen ve vitamin ve mineraller açısından eksik olan bazı Kovid-19 hastaları takviye kullanımında fayda görebilirler ki bunun asıl nedeni, vücutlarının zaten temel mikro besinlerden yoksun olması. Takviye olarak alınan D vitamini, çinko veya C vitaminin virüse karşı bir etkisi bulunmuyor. Dolayısıyla bu takviyelere gerçekten yetersizliği ve ihtiyacı olmayan hasta, Kovid-19'a karşı koruyucu olduklarını düşünerek vitamin ve minarel takviyeleri kullanmamalı" dedi.

KİVİ, NAR VE ROKA TÜKETİN

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "Bu vitamin ve minerallerin yetersizliğinin oluşmaması ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için şüphesiz sağlıklı beslenme ve kaliteli bir yaşam biçimi olmazsa olmaz. Bu nedenle salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde beslenme programında mutlaka antioksidan kapasitesi yüksek olan besinler yer almalı. Özellikle kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ile karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydanoz, kereviz, soğan, sarımsak gibi sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek besinler. Ayrıca soğan ve sarımsak antibiyotik özelliği sayesinde de enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol üstleniyor" dedi.

ZENCEFİL VE ZERDEÇALI YEMEKLERDEN EKSİK ETMEYİN

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "Bu dönemde, bağışıklık sisteminin yönetildiği bir organ olduğu için bağırsakları korumak da elzem. Dolayısıyla bağırsak florasını koruyup vücut direncini artırmak için kefir, yoğurt gibi probiyotik gıdalar tüketilmeli ve gerekiyorsa probiyotik takviyeler alınmalı. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde baharatların gücünü de unutmamak gerekiyor. Özellikle zencefil ve zerdeçal içerdiği birçok vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici. Yulaf da beta glukan içeriği sayesinde vücut direncini artırıcı özelliğe sahip. Tüm bunların yanında bol su tüketmek, alkol, sigara ve stresten uzak durmak, iyi uyumak ve egzersiz yapmak da hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yaşam kalitesini artırmak açısından oldukça önemli faktörler arasında" diye uyardı.