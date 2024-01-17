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Varisin şikâyetleri kendisi kadar ‘iyi huylu' değil!
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17 Ocak 2024 Çarşamba 08:45:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 08:45:00

Varisin şikâyetleri kendisi kadar ‘iyi huylu' değil!

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal, "Varis, iyi huylu bir damar hastalığı olsa da ihmal edilmesi kişinin hayat konforunu çok olumsuz etkileyen sonuçlar doğurabilir; hatta eğer toplardamarlarda pıhtı oluşursa akciğer embolisine neden olarak hayati risk oluşturur" dedi.

Toplum genelinin yüzde 30'unda görülecek kadar sık karşılaşılan varis esasında 'iyi huylu' bir damar hastalığı olarak tanımlanıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Varis, iyi huylu bir damar hastalığı olsa da ihmal edilmesi kişinin hayat konforunu çok olumsuz etkileyen sonuçlar doğurabilir; hatta eğer toplardamarlarda pıhtı oluşursa akciğer embolisine neden olarak hayati risk oluşturur" dedi. Prof. Dr. Cengiz Köksal "Unutulmamalıdır ki varis tedavisi estetik bir tedavidir ve çoğunlukla ameliyatsız çözülür. İnce örümcek ağı gibi olan varisli damarlar skleroterapi diye adlandırılan mikro injeksiyon yöntemi ile yok edilirken, daha ileri safhalardaki varisler radyofrekans veya lazer ile yok edilir" dedi. Prof. Dr. Cengiz Köksal, varise karşı şu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi:

· Sık yürüyüşlerle baldır kasları çalıştırılmalı, böylelikle toplardamar kanının yukarı pompalanmasını sağlayarak bacaklarda birikmesine engel olur.

· Otururken bacak bacak üstüne atılmamalı,

· Tayt gibi bacakların üst kısmını sıkan dar giyeceklerden sakınılmalı,

· Topuklu ayakkabıdan uzak durulmalı,

· Otururken bacakların altına yükseklik konulmalı,

· Hamileler için özel hazırlanmış varis çorapları giyilmeli, böylelikle bacaklarda biriken kan yukarı doğru hareketlenecektir.

· Uyurken sol tarafa yatmak tercih edilmeli, bu şekilde ana toplardamar üzerine daha az bası olacaktır.

· Hamilelikte aşırı tuz ve tuzlu ürünlerin (Sodyum içeren ürünler; soda, gazlı içecekler ve turşu gibi) alımı engellenmeli.

Etiketler : damar hastalığı varis akciğer embolisi tedavi
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