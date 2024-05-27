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Varis tedavi edilmezse hayati risk doğurur
27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:00:00

Varis tedavi edilmezse hayati risk doğurur

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, varis hastalığının tedavi edilmediği durumlarda, ‘pulmoner emboli' denilen akciğere pıhtı atması gibi hayati risklere yol açabileceğini belirtti.

Farklı tipleri olan varis hastalığının tedavi edilmediği durumlarda, 'pulmoner emboli' denilen akciğere pıhtı atması gibi hayati risklere yol açabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, "Varisi olan kişiler mutlaka bir kalp damar cerrahına başvurmalı. Hastaya özgü en doğru tedaviye mutlaka uzman hekimle görüştükten sonra karar vermek gerekir. Her yöntem herkes için en doğru yöntem olmayabilir" dedi.

Etiketler : varis kalp damar akciğere pıhtı atmas emboli
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