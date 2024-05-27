Varis tedavi edilmezse hayati risk doğurur

Farklı tipleri olan varis hastalığının tedavi edilmediği durumlarda, 'pulmoner emboli' denilen akciğere pıhtı atması gibi hayati risklere yol açabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, "Varisi olan kişiler mutlaka bir kalp damar cerrahına başvurmalı. Hastaya özgü en doğru tedaviye mutlaka uzman hekimle görüştükten sonra karar vermek gerekir. Her yöntem herkes için en doğru yöntem olmayabilir" dedi.