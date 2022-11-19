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19 Kasım 2022 Cumartesi 07:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 07:19:00

Varis oluşumunu önleyen tavsiyeler

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Varis; fazla kilolu, uzun süre ayakta kalan ya da oturarak çalışan bireylerin yaşadığı önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki varislerden kurtulmak mümkün mü, neler yapılmalı?

Her iki kişiden birinde görülen varis, ülkemizde en fazla rastlanan kalp damar problemlerinden biri. En fazla bacak bölgesinde oluşan varisler, önlem alınmadığı taktirde akciğer embolisi gibi ciddi rahatsızlıklar neden olabiliyor. Op. Dr. Rıza Aktaş, "Bacaklardaki toplardamarlarda kan aşağıdan yukarıya taşınır, yerçekimi etkisiyle kanın tekrar aşağıya dönmemesi için bazı kapakçıklar bulunur. Ancak bazen oluşan fonksiyon bozuklukları nedeniyle bu kapakçıklar görevini tam olarak yapamaz ve organ ve çevre dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar, kanın sirkülasyonu bozulur. Kirli kan vücudun alt bölgelerinde, en fazla da bacaklarda birikmeye başlar" dedi. Op. Dr. Rıza Aktaş, varis tedavisi sırasında ve varisi önlemek için şunları öneriyor: "Hareketli bir yaşam tarzı edinmek. Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika yukarı kaldırmak. Topuklu ayakkabı kullanımını sınırlandırmak, 6 cm'den yüksek topuklardan kaçınmak. Basit belli egzersizleri gün içinde tekrarlamak. Bacak bacak üstüne atmamak. İdeal kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek. Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi. Sıcak su ile duş alım süresini uzatmamak."

Etiketler : varis varis tedavisi bacak ağrısı tedavi
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