Uzun süreli florür kullanımına dikkat

Florürün sağlığa olan etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Dt. Can Gökkurt, florür dişin en dış bölümü olan mine tabakasının güçlenmesini sağlayarak kavitasyon oluşumunu önleyici etki gösterir. Ancak uzun ve yüksek miktarda florür maruziyeti çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi. Aşırı florür birikiminin diş yapıları dışında iskelet sisteminde de meydana gelebileceğini belirten Gökkurt, "İskelet sisteminde aşırı florür birikimi yıllar içerisinde meydana gelen bir süreçtir. Kemik florozis vakalarının erken evrelerinde eklemlerde sertlik ve ağrı gibi şikayetler meydana gelebilir. Daha ileri vakalarda ise kemik yapıları olumsuz yönde etkilenerek bağ dokuda kalsifikasyon yani kireçlenme oluşabileceği için dikkatli olunması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), içme sularında 1,5 ppm'den daha fazla florür bulunması ve bu suların uzun süreli tüketilmesi halinde çeşitli sağlık problemlerinin meydana gelebileceğini söylemektedir. Diğer mikro besin maddeleri için geçerli olduğu gibi florürün de doğru miktarlarda tüketilmesi oldukça önemlidir. İçme suları veya florür içeren ürünler vasıtası ile aşırı miktarda florürün sindirim sistemine geçmesi halinde çeşitli sağlık problemleri oluşabilir" açıklamasında bulundu.

