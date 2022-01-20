Uzmanlar uyardı: Yalnızlığa uzak, sosyalliğe yakın olun!

Ruh sağlığının iyi oluşunda sosyal etkileşimin önemini vurgulayan uzmanlar, olaylara ve durumlara olumlu açıdan bakmanın da iyi oluşu sağladığına dikkat çekiyor. Beynin ve zihnin diğer tüm organlardan çok daha esnek, elastik ve gelişime açık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Cumhur Taş, ruhun en önemli gıdasının sosyallik olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Taş, özellikle pandemi döneminde oluşan hasarların olumlu sosyal aktivitelerle, yüz yüze olumlu etkileşimlerle, insanların kendilerine ve ailelerine vakit ayırmalarıyla, hayatları için değer olarak addettiği durumlara daha çok kendini adamalarıyla hızlıca düzelebileceğini vurguladı. Pandemi sürecinde beden sağlığına yapılan yatırımların fazlasıyla azaldığını ve aksatıldığını belirten Prof. Dr. Cumhur Taş, "Bu da ruh sağlığımızı olumsuz etkiledi. Ayrıca ruhumuzun en önemli gıdası sosyalliktir. İnsanlarla yüz yüze etkileşimin ve yüz yüze iletişimin azalmış olması ruh sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli faktördür. Yalnızlaşan insan, sosyallikten uzaklaşan insanın ruh sağlığı sorunları yaşaması kaçınılmazdır. Çünkü o zaman duyduğunuz tek ses kendi iç sesiniz oluyor ve iç sesimiz bize her zaman iyi şeyler söylemiyor. Bazen sürekli negatif düşünce üreten bir makine gibi olumsuz şeyler de üretebiliyor. İnsanlardan aldığınız geri bildirimler ya da onlarla geçirdiğiniz boş zaman aktiviteleri aslında bizim bu sürekli negatif düşünmeye yatkın zihin tarafımızın daha az konuşmasına ya da daha kısık sesle konuşmasına sebep oluyor. Bu da bizim ruh sağlığımız için ziyadesiyle olumlu bir şey" dedi.

