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27 Ocak 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 08:00:00

Uzmanlar açıkladı: Yeni varyantlar çıkacak

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Uzmanlar, Kovid-19'un kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirterek "Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak" dedi.

Uzmanlar, Kovid-19'un kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirterek "Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak" dedi.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının artışıyla birlikte toplumsal bağışıklık gelişeceğine ve koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Hangi varyant, dünyada yoğunlaşırsa yeni varyantlar çıkıyor. Omicron'dan kaynaklı BA1 ve BA2 varyantları ortaya çıktı. Şu ana kadar göründüğü kadarıyla bu varyantlar daha fazla öldürmüyor ancak daha az öldürdüğüne dair de net bir veri yok. Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yayılımı Omicron gibi. Bence adının ne olduğundan bağımsız bütün varyantlar için maske, mesafe ve aşı çok önemli. En önemlisi de bütün dünyanın ortak bir güçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'HASTA SAYISI 4-5 KATINA ÇIKTI'

Hem servislerde hem de yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda, tanı koyduğumuz hasta sayısı 5 kat artmış durumda. Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte havanın da soğuk olmasının etkisiyle kapalı alışveriş merkezlerindeki hareketlilik arttı. Nüfusumuz açısından günlük 70 bin civarındaki rakamlara devam edecek olursa, kısa sürede bu virüsten kurtulmamız mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yeni varyantlar çıkacak koroba Prof. Dr. Sipahi
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