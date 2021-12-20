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Uzamış Kovid Sendromu riski kronik hastalıklarda artıyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00

Uzamış Kovid Sendromu riski kronik hastalıklarda artıyor

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Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, solunum hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerde koronavirüs geçirmek sağlıklı bireylere göre daha fazla risk taşıyor.

Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, solunum hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerde koronavirüs geçirmek sağlıklı bireylere göre daha fazla risk taşıyor. Kovid sürecinin barındırdığı bu riskin yanı sıra hastalığı atlattıktan sonraki dönem de yakın takip edilmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüsün uzun dönem etkileri halen tam olarak bilinmiyor olsa da, kronik hastalarda Kovid sonrası süreç hayati önem taşıyor. Uz. Dr. Yusuf Emre Uzun, "Uzamış Kovid Sendromu, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda hastalığa bağlı fiziksel ve/veya zihinsel semptomların 4 haftadan uzun sürmesi durumunda kullanılan bir tanımlamadır. Bazı kaynaklar semptomların 2 aydan daha uzun sürmesini uzamış Kovid sendromu olarak kabul etmektedir. Uzamış Kovid sendromunda en sık görülen semptom ve belirtiler; yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, koku kaybı, eklem ağrısı, baş ağrısı, ağız kuruluğu, göz kuruluğu, iştahsızlık, baş dönmesi, kas ağrısı, uykusuzluk, saç dökülmesi, terleme ve ishaldir. Semptomların gerileme süresi hastalık şiddetine, hastanın yaşına ve kronik hastalıklarına bağlı olarak değişebilmektedir" dedi. Uz. Dr. Yusuf Emre Uzun, "Bu semptomların gerilemesi 2 hafta kadar sürebilmekteyken bazı hastalarda 6 aya kadar uzayan süreler bildirilmektedir. Hastalığı daha ağır geçiren hastalarda iyileşme süresinin daha uzun olması beklenmektedir. Uzamış Covid sendromu kadınlarda, obez bireylerde, astım ve KOAH öyküsü olan kişilerde ve hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, immün yetmezlik gibi kronik hastalıkları olan kişilerde daha sık ve uzun süreli olarak görülmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Uzamış Kovid Sendromu KOAH öyküsü Uz. Dr. Yusuf Emre Uzun
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