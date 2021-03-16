Uyutmayan hastalık: Hipnofobi

Kişilerde uykudan korkma hastalığı olarak görülen 'Hipnofobi' halk arasında uyuyamama problemi olarak da biliniyor. Genellikle her yaşta görülen uyku fobisi, kişilerde aşırı endişe, kabus görme, ölüm korkusu gibi sebeplerle ortaya çıkıyor ve sağlığa zarar verecek birçok etkisi görülüyor. Bu durum ise yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin herkeste görülebiliyor. Oysa ki yaşanılan bu rahatsızlık, kişinin bilinçaltında oluşturduğu olumsuz düşüncelerden ve korku duygusundan kaynaklanıyor.



BİR ÇOK NEDENi OLABİLİR

Uyku problemi, kişilerin uykuya dalmadan önce bazı endişelere kapılmasıyla ortaya çıkan ve günlük yaşamı, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerde yüksek stres ve kaygı görülmesinin uyku problemlerine yol açtığını ve kişilerde hipnofobi oluşturduğunu dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Hipno kelimesi Latince bir kelimedir ve uyku anlamına gelmektedir. Fobi ise korku demektir. Hipnofobi dediğimiz durum ise uyumaktan korkmaktır. Uyku, bedenimiz için çok önemli bir aktivitedir. İnsan bedeni uyku sırasında yenilenir, büyüme eylemini gerçekleştirir. Bu yüzden uyku, günlük ve düzenli olarak gerçekleştireceğimiz önemli bir eylemdir. Maalesef ki, birçok kişide gördüğümüz uykudan korkma problemi yaşamımızı etkiler ve bu durumun birçok oluşum nedeni vardır. En önemlisi ise kişi ölmekten korktuğu için uyuyamaz'' dedi.

BİZİ KORKULARIMIZ YÖNETİYOR

Yemek yemek, nefes almak gibi doğal bir ihtiyaç olan uyku, kişilerde kimi zaman korkuya yol açabiliyor. Kendini çaresiz ve yorgun hisseden kişi ise tüm çabalara rağmen uyku eylemine geçemiyor. Bu durumu yaşayan kişilerin mutlaka destek alması gerektiğinin üzerinde duran Yılmaz, "Uyku fobisinin temelleri genellikle çocukluk dönemlerinde atılır. Çocuk korktuğu için uyumayı reddeder. Amerika'dayken uykudan korkan bir kişi ile yaptığım çalışmada, vücuduna 4 yaşlarındayken 'uyuma' komutunu verdiğini bilinçaltı temizliği çalışmamız sırasında öğrendik. Çünkü kişinin çocukluk döneminde bilinçaltında oluşturduğu 'uyursan ölürsün' komutu 55 yaşına kadar devam etmişti. Bu kişi 50 sene uyuyamama sorunu yaşamış. Görüldüğü gibi genelde çocukluktan gelen, ne zaman hangi komutu verildiğini bilinçaltına bakmadan öğrenemeyeceğimiz sebeplerden dolayı uyumama kararı almış olabilirsiniz. Tabiki bu durumu düzeltmenin yolu bilinçaltına girip bu tespiti yaptıktan sonra oradaki dönüşümü gerçekleştirmek" dedi.

BİLİNÇALTI TEMİZLENMELİ

Araştırmalar kabus gören kişilerin özellikle tekrardan kabus görmemek için uyumamayı bilinçaltı tarafından seçtiğini gösteriyor. Bilinçaltına oluşan duyguların temizlenmesiyle birlikte bu problemin yavaş yavaş çözüleceğinin üzerinde duran Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; "Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını anladığımız zaman çözümsüz gibi görünen sorunlarımızdan kurtulmak çok kolay hale geliyor. Bilinçaltı çok güzel bir kelimedir. Bilincimizde olmayan ve bilincimizin bilemediği konular bilinçaltımızda barınır ve bizi onlar yönetir. Uykudan korkma konusunda olduğu gibi bilinçaltımızı temizleyerek çözümsüz sandığımız sorunlarımızdan kurtulmamız oldukça kolay."