  • BIST
    1562.46
  • Dolar
    7,5265
  • Euro
    8,9766
  • Altın
    418,2400
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç satışlarında yeni dönem
Doğum Temmuz'da
Düğün arabası traktör
Miray'ın bambaşka dönüşü
Gerçekliğimle örnek olacağım
Aliyev, vahşeti video ile gösterdi: Kimi savunduğunuza bakın!
ABD'den İran'a 'savaş' mesajı: Cevap vermeye hazırız
Uyutmayan hastalık: Hipnofobi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mart
Dışişleri Bakanlığı'ndan OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla
Başkan Erdoğan: Mevcut uygulama bir süre daha devam edecek
Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı
Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti
Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı
Başkan Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Başkan Erdoğan açıkladı! Yerli aşıda önemli gelişme
Barajlarda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi
Türk ve Bahreynli iş insanları iş birliği fırsatları için bir araya gelecek
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Genç Küresel Liderler Listesi'nde
Kökten yasak geliyor!
İstiklal Caddesi geçici süreyle kapatıldı
16 Mart 2021 Salı 09:40:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 09:40:00

Uyutmayan hastalık: Hipnofobi

ABONE OL

Kişilerde aşırı endişe, kabus görme ve ölüm korkusu gibi sebeplerle ortaya çıkan uyku fobisine 'Hipnofobi' deniliyor. Tedavi edilmediğinde fiziksel ve ruhsal bir çok hastalığı tetikliyor.

Kişilerde uykudan korkma hastalığı olarak görülen 'Hipnofobi' halk arasında uyuyamama problemi olarak da biliniyor. Genellikle her yaşta görülen uyku fobisi, kişilerde aşırı endişe, kabus görme, ölüm korkusu gibi sebeplerle ortaya çıkıyor ve sağlığa zarar verecek birçok etkisi görülüyor. Bu durum ise yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin herkeste görülebiliyor. Oysa ki yaşanılan bu rahatsızlık, kişinin bilinçaltında oluşturduğu olumsuz düşüncelerden ve korku duygusundan kaynaklanıyor.

BİR ÇOK NEDENi OLABİLİR

Uyku problemi, kişilerin uykuya dalmadan önce bazı endişelere kapılmasıyla ortaya çıkan ve günlük yaşamı, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerde yüksek stres ve kaygı görülmesinin uyku problemlerine yol açtığını ve kişilerde hipnofobi oluşturduğunu dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Hipno kelimesi Latince bir kelimedir ve uyku anlamına gelmektedir. Fobi ise korku demektir. Hipnofobi dediğimiz durum ise uyumaktan korkmaktır. Uyku, bedenimiz için çok önemli bir aktivitedir. İnsan bedeni uyku sırasında yenilenir, büyüme eylemini gerçekleştirir. Bu yüzden uyku, günlük ve düzenli olarak gerçekleştireceğimiz önemli bir eylemdir. Maalesef ki, birçok kişide gördüğümüz uykudan korkma problemi yaşamımızı etkiler ve bu durumun birçok oluşum nedeni vardır. En önemlisi ise kişi ölmekten korktuğu için uyuyamaz'' dedi.

BİZİ KORKULARIMIZ YÖNETİYOR

Yemek yemek, nefes almak gibi doğal bir ihtiyaç olan uyku, kişilerde kimi zaman korkuya yol açabiliyor. Kendini çaresiz ve yorgun hisseden kişi ise tüm çabalara rağmen uyku eylemine geçemiyor. Bu durumu yaşayan kişilerin mutlaka destek alması gerektiğinin üzerinde duran Yılmaz, "Uyku fobisinin temelleri genellikle çocukluk dönemlerinde atılır. Çocuk korktuğu için uyumayı reddeder. Amerika'dayken uykudan korkan bir kişi ile yaptığım çalışmada, vücuduna 4 yaşlarındayken 'uyuma' komutunu verdiğini bilinçaltı temizliği çalışmamız sırasında öğrendik. Çünkü kişinin çocukluk döneminde bilinçaltında oluşturduğu 'uyursan ölürsün' komutu 55 yaşına kadar devam etmişti. Bu kişi 50 sene uyuyamama sorunu yaşamış. Görüldüğü gibi genelde çocukluktan gelen, ne zaman hangi komutu verildiğini bilinçaltına bakmadan öğrenemeyeceğimiz sebeplerden dolayı uyumama kararı almış olabilirsiniz. Tabiki bu durumu düzeltmenin yolu bilinçaltına girip bu tespiti yaptıktan sonra oradaki dönüşümü gerçekleştirmek" dedi.

BİLİNÇALTI TEMİZLENMELİ

Araştırmalar kabus gören kişilerin özellikle tekrardan kabus görmemek için uyumamayı bilinçaltı tarafından seçtiğini gösteriyor. Bilinçaltına oluşan duyguların temizlenmesiyle birlikte bu problemin yavaş yavaş çözüleceğinin üzerinde duran Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; "Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını anladığımız zaman çözümsüz gibi görünen sorunlarımızdan kurtulmak çok kolay hale geliyor. Bilinçaltı çok güzel bir kelimedir. Bilincimizde olmayan ve bilincimizin bilemediği konular bilinçaltımızda barınır ve bizi onlar yönetir. Uykudan korkma konusunda olduğu gibi bilinçaltımızı temizleyerek çözümsüz sandığımız sorunlarımızdan kurtulmamız oldukça kolay."

Etiketler : uykusuzluk hipnofobi fiziksel ruhsal hastalık
Yapım şirketi arayışında

Yapım şirketi arayışında
KOVID'in şakası yok

KOVID'in şakası yok
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor
Deniz'e mobbing davası

Deniz'e mobbing davası
Ecem Cannes yolcusu

Ecem Cannes yolcusu
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Para yok PR var!

Para yok PR var!
Afrikalı çocukları sevindirdi

Afrikalı çocukları sevindirdi
Bir dizi anlaşma

Bir dizi anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER