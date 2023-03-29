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29 Mart 2023 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 07:20:00

Unutkanlık gençlerde yaygınlaşıyor

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Çağımızın en popüler nörolojik sorunlarından biri olan ve gençler arasında da sık görülen unutkanlık pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Çağımızın en popüler nörolojik sorunlarından biri olan ve gençler arasında da sık görülen unutkanlık pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Nörolojik bir sorun olan unutkanlığın pek çok farklı nedenle de ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Eğer yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durum nörolojik açıdan bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve her sebep için farklı tedaviler planlanabilir. Şehir hayatının getirdiği zorluklar, yetersiz uyuma, sağlıksız beslenme, teknolojik ürün kullanımındaki aşırılıklar son dönemde gençler arasındaki unutkanlığın nedenleri arasında yer alıyor " dedi. Unutkanlığın günlük yaşamda farklı nedenlerle insanların karşısına çıkabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Kelime bulmada zorluk, yakın zamanda okunan bir kitabı ya da izlenen bir filmi hatırlayamama, günleri karıştırma, dalgınlık, aradığını bulamama, okuduğunu anlamama, eşya isimlerini çıkaramama, aynı soruyu tekrar tekrar sorma ya da evde ocağı açık bırakma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor" dedi.

Etiketler : Unutkanlık Nörolojik bir sorun Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

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