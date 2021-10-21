Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşıları ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı.

AFP'de yer verilen habere göre, Pfizer-BioNTech şirketinden yapılan açıklamaya göre güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu bildirildi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, daha önce açıklanan kanıtlara eklenen yeni önemli verilerin, güçlendirici dozun geniş bir insan popülasyonunu koronavirüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.