Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı

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21 Ekim 2021 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:45:00

Üçüncü doz koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

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Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü doz koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 95,6 olduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşıları ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı.

AFP'de yer verilen habere göre, Pfizer-BioNTech şirketinden yapılan açıklamaya göre güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu bildirildi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, daha önce açıklanan kanıtlara eklenen yeni önemli verilerin, güçlendirici dozun geniş bir insan popülasyonunu koronavirüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Etiketler : Pfizer-BioNTech BioNTech CEO Uğur Şahin
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