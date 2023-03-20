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20 Mart 2023 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 07:31:00

Tuz yerine baharat kullanın

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Uzmanlar aşırı tuz tüketimi uyarısı yaptı.

Uzmanlar aşırı tuz tüketimi uyarısı yaptı. "Türkiye'de ortalama tuz tüketimi 15 gram seviyelerinde" diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Bayam, "Günlük tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre günlük olarak 5 gram olmalıdır. Türkiye'deki tuz tüketimi belirlenen bu rakamın çok üzerinde. Öncelikle yemeğe atılan tuz miktarının azaltılması gerekiyor. Türk toplumunda yemeğe atılan tuzun yanı sıra ekmek tüketimine bağlı olarak da tuz kullanımı oldukça yüksek" dedi. Bayam "Fazla tuz kullanımı başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, osteoporoz, mide rahatsızlıkları gibi birçok problemi beraberinde getiriyor. Bu sebeplerden dolayı tuz tüketimini en aza indirmek durumundayız" diyerek şu uyarıda bulundu: "Tuza alternatif olarak kullanabileceğimiz birçok ürün de mevcut. Baharat, limon ya da sarımsağı alternatif olarak kullanabiliriz. Diğer yandan tuz kısıtlamasına gidildiğinde iyot eksikliği de oluşabiliyor. Bunu da giderebilmek adına deniz ürünleri ve süt ürünlerini tüketmekte de fayda var."

Etiketler : Tuz yerine aşırı tuz tüketimi Doç. Dr. Emrah Bayam

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