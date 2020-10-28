Tiroidin doğal ilacı yoğurtotu çayı

Tiroit, salgıladığı hormonlar sayesinde vücuttaki birçok fonksiyonu düzenler. Eksikliği ya da fazlalığı durumunda çok ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olabilir. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen tiroit bezi sorunları, birçok rahatsızlığa da zemin oluşturabilir. Tiroit bezi fonksiyonları, genel vücut sağlığı açısından da çok önemlidir. Çünkü tiroit hormon düzeyindeki dengesizlik, diğer organ ve sistemlerin çalışmasını da olumsuz etkiler. Halsizlik, kilo alma ve kilo verememe gibi şikayetlerle ortaya çıkan tiroit hormonundaki düzensizlikler, kişinin yaşam kalitesini de düşürür. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için 'yoğurtotu çayı'nı öneriyor. Halk arasında yapışkan otu, kazotu, sünnetlik otu ve çobansüzeği gibi isimlerle de bilinen yoğurtotu, tiroit ve haşimato rahatsızlığı olanların iyileşme sürecine destek oluyor. Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudun serbest radikallerden temizlenmesini sağlıyor.