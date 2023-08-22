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22 Ağustos 2023 Salı 07:26:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 07:26:00

Telefonlar miyop riskini artırıyor

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Uzun süreli cep telefonu kullanımının çocuklarda miyop riskini artırdığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, "Günde en az 2 saat dışarıda bisiklete binen, futbol, basketbol oynayan, yani sokakta arkadaşlarıyla gezenlerde miyop gelişiminin daha yavaş olduğu, ilerlemesinin yavaşladığı görülmüştür" dedi.

Uzun süreli cep telefonu kullanımının çocuklarda miyop riskini artırdığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, "Günde en az 2 saat dışarıda bisiklete binen, futbol, basketbol oynayan, yani sokakta arkadaşlarıyla gezenlerde miyop gelişiminin daha yavaş olduğu, ilerlemesinin yavaşladığı görülmüştür" dedi.

Ortaokulda, ilkokulda, lisede sürekli evde oturup ders çalışılmasının da yanlış olduğuna işaret eden Evereklioğlu, "Günde en az 2 saat sosyal faaliyet yapmak faydalıdır. Bu tekvando, karate, yürüyüş ve futbol olabilir. Çocuklarımızı bunlara yönlendirmemiz lazım. Yakın mesafeden bakmak ve karanlık ortamda ders çalışmak da miyobu hızlandırıyor. Yani güneş ışığından faydalanarak ders çalışan bir çocukta miyop gelişimi, ilerlemesi biraz yavaşlıyor." diye konuştu.

Dünyada miyop hastası sayısında ciddi artış beklediklerini aktaran Evereklioğlu, "2050 yılında dünyanın yüzde 50'sinin miyop olacağı hesaplanıyor. Çok ciddi bir rakam. Yani her 2 kişiden biri sokakta gözlükle dolaşacak, lazer yaptırmadıysa. Bunlar Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun en saygın dergilerinde yayımlanmış, kapaklarda çıkmış klasik bilgiler haline geldi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Prof. Dr. Cem Evereklioğlu futbol basketbol Telefonlar miyop riskini artırıyor
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