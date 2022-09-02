Tatil sonrası öğün atlamayın

Tatil sonrası ilk yapılması gerekenin eski beslenme düzenine yavaş yavaş geri dönmek olduğunu belirten Diyetisyen Sena Pekşen, "Aç kalmaktan, size uygun olmayan beslenme programları ve detokslardan kaçının. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır" dedi. Tatilde diğer içeceklere yönelimle beraber su tüketiminde azalma görüldüğünü söyleyen Dyt. Pekşen, "Yenilen ağır yemekler, su tüketiminin azalması, seyahatler ile beraberinde oluşan ödemler için günde en az 2 litre su içmek gerekir" şeklinde konuştu. Öğünleri aksatmamamız gerektiğinin altını çizen Dyt. Sena Pekşen "Tatilde kaçırılan ağır yemekler ve içecekler sonrası vücudunuzu dinlendirmek, ödem atımına yardımcı olmak ve lif tüketiminin artması için özellikle günü sebzeyle kapatmak iyi gelecektir. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır. Tüm gün aç kalarak ya da normalinden çok daha az öğün yaparak tatildeki hataları telafi etmeye çalışmak yerine kendi beslenme düzeninize geri dönmeye çalışın. Sık sık ama az yiyerek gün boyu tok ve zinde kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

