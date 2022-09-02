VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den müthiş hamle: 4-5 ülkeden biri haline geldik
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarla ilgili yeni genelge! 81 İl Valiliğine gönderildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirves...
Tivibu, eylül ayı aksiyon filmleri...
Basketbolun devleri TÜBAD Turnuvası'yla Tivibu Spor'da
Otomobilde 6 bin km için 'beyin' yakan hileler
Tayvan'da savaş çanları çalıyor
Türkiye'nin diplomatik zaferleri
Türkiye'den Atina'ya uyarı NATO'ya çağrı
TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu! Lig Radyo'dan Kerem Vatan'a Ödül…
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim!
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
İran, ABD'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin sunduğu görüşlerine yanıtını iletti
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Emekli Albay Levent Göktaş yakalandı
Türkiye'den Yunan temsilciye diplomasi dersi!
Yunan'ı yine korku dağları sardı
5 gün boyunca kuvvetli sağanak var!
Babadan oğula Bodrum emaneti
Bilal, ‘Başa Sar'dı
Anne olmak istiyorum
2 ay sonra set
02 Eylül 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 08:30:00

Tatil sonrası öğün atlamayın

ABONE OL

Tatil sonrası ilk yapılması gerekenin eski beslenme düzenine yavaş yavaş geri dönmek olduğunu belirten Diyetisyen Sena Pekşen, "Aç kalmaktan, size uygun olmayan beslenme programları ve detokslardan kaçının. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır" dedi.

Tatil sonrası ilk yapılması gerekenin eski beslenme düzenine yavaş yavaş geri dönmek olduğunu belirten Diyetisyen Sena Pekşen, "Aç kalmaktan, size uygun olmayan beslenme programları ve detokslardan kaçının. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır" dedi. Tatilde diğer içeceklere yönelimle beraber su tüketiminde azalma görüldüğünü söyleyen Dyt. Pekşen, "Yenilen ağır yemekler, su tüketiminin azalması, seyahatler ile beraberinde oluşan ödemler için günde en az 2 litre su içmek gerekir" şeklinde konuştu. Öğünleri aksatmamamız gerektiğinin altını çizen Dyt. Sena Pekşen "Tatilde kaçırılan ağır yemekler ve içecekler sonrası vücudunuzu dinlendirmek, ödem atımına yardımcı olmak ve lif tüketiminin artması için özellikle günü sebzeyle kapatmak iyi gelecektir. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır. Tüm gün aç kalarak ya da normalinden çok daha az öğün yaparak tatildeki hataları telafi etmeye çalışmak yerine kendi beslenme düzeninize geri dönmeye çalışın. Sık sık ama az yiyerek gün boyu tok ve zinde kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Tatil sonrası öğün atlamayın tatil Dyt. Pekşen
Kocaelispor'un marşı Manga'dan

Kocaelispor'un marşı Manga'dan
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Artistlik nedir bilmem

Artistlik nedir bilmem
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Anne acısı

Anne acısı
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes