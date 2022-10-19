Tansiyonu olanlar ağrı kesici alırken dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırabilir
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı. Kanbak "Yüksek tansiyonu olanlar ile kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlarda parasetamol kullanımında daha dikkatli olunması gerekiyor. Genellikle kronik ağrı tedavisinde kullanılan parasetamol için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili dozu seçmeleri gerektiği belirtiliyor" diye konuştu.
- Kol değil sırt çantası tercih edin
- Tansiyonu olanlar ağrı kesici alırken dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırabilir
- Turp ve bal doğal öksürük şurubu
- Kadınlar annesiyle aynı yaşta menopoza girmez
- Sağlık Bakanı Koca: Tütünle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeliyiz
- Diş gıcırdatmanın en önemli nedeni şehir hayatı