VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı F-16 jetleri için tarih verdi
Yunanistan'da çatlak: Amerikan sömürgesi haline geldik
Özel sektöre promosyon çağrısı!
EYT'de kritik maaş detayı: Düzenleme bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!
Faizsiz kredi için son tarih belli oldu!
Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!
Estetik erkekleri unutturdu
Kol değil sırt çantası tercih edin
Tansiyonu olanlar ağrı kesici alırken dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırabilir
Turp ve bal doğal öksürük şurubu
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Ekim
Kadınlar annesiyle aynı yaşta menopoza girmez
Moldova: Seferberlik ilan edilebilir
Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 24 yaralı
Stoltenberg: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur
Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına top mermisi ateşledi
Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Ev sahibi oturdukları daireyi sattı, 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclişte
Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
19 Ekim 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 09:00:00

Tansiyonu olanlar ağrı kesici alırken dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırabilir

ABONE OL

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı. Kanbak "Yüksek tansiyonu olanlar ile kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlarda parasetamol kullanımında daha dikkatli olunması gerekiyor. Genellikle kronik ağrı tedavisinde kullanılan parasetamol için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili dozu seçmeleri gerektiği belirtiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Tansiyonu olanlar ağrı kesici alırken dikka Prof. Dr. Meral Kanbak ağrı kesici
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz
Sessiz kalmayacak

Sessiz kalmayacak
Bir bu eksikti

Bir bu eksikti
Gül suyuyla güzelleşiyor

Gül suyuyla güzelleşiyor
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
‘Vefa'ya devam

‘Vefa'ya devam
‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı

‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı
‘Eflatun' festivalde dünyaya açılacak

‘Eflatun' festivalde dünyaya açılacak
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX