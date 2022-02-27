VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt
Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi
Epilepsi için bak
‘Sırça' kapalı gişe
Hayranları Aras'ı istiyor
A kan grubunda mide kanseri riski yüksek
Yorgunluğunuz 6 aydır geçmediyse sendrom yaşıyorsunuz!
Ciltteki sorun bağışıklığı düşürebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Şubat
Erken menopoz anneliğe engel değil
Tansiyon yüksekliği beyin kanaması nedeni olabilir
Elon Musk'tan Ukrayna hamlesi!
Rusya'ya büyük darbe!
Topyekün saldırı emri verildi!
NATO'dan flaş adım! Doğu Avrupa'ya 40 bin asker!
EYT'lileri heyecanlandıran gelişme!
Kar yağışı geri dönüyor
Emine Erdoğan'dan Ukrayna için uluslararası topluma çağrı
BM'den Zelenskiy'e insani yardım sözü
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu
Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı
Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım!
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
27 Şubat 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 07:30:00

Tansiyon yüksekliği beyin kanaması nedeni olabilir

ABONE OL

Ani bir tansiyon yükselmesi ile oluşan belirtiler; şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu ve baş dönmesidir.

Ani bir tansiyon yükselmesi ile oluşan belirtiler; şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu ve baş dönmesidir. Bu belirtilerin yanı sıra göğüs kafesinde hissedilen sıkışma, çarpıntı, kalpte hissedilen ağrı ve kalp atış hızında yükselme görülebilmektedir. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Ali Öztürk "Hasta çoğu zaman hareket edemeyecek duruma gelebilmekte ve hissedilen kulak çınlamaları ile birlikte kalbin attığı her anı duyuyormuş hissi ortaya çıkmaktadır. Ani yükselen tansiyonla birlikte hastalarda burun kanaması da görülmektedir. Bu durumda sakin kalmalı ve gerekli müdahale yapılmalıdır. Oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Bu durumda hastaların ve hasta yakınlarının ani yükselen tansiyon durumda nasıl davranılmaları gerektiği konusunda bilgileri olmaları gerekmektedir. Doğru bir müdahale yapılması hasta için hayati önem taşımaktadır" dedi. Öztürk "Ani yükselen tansiyon durumunda yapılması gerekenler; hasta ilaç kullanılıyorsa öncelikle ilacı verilmelidir. Daha sonra alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir" diye uyardı.

Etiketler : Tansiyon yüksekliği BEYİN KANAMASI Dr. Ali Öztürk
Hırvatların gözdesi

Hırvatların gözdesi
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!
Babamla gişede kapışacağız

Babamla gişede kapışacağız
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Sinema salonu kapattı

Sinema salonu kapattı
Single heyecanı

Single heyecanı
Babacı ikizler

Babacı ikizler
Haldun okul arkadaşım

Haldun okul arkadaşım
Ayrılmadık tatildeyiz!

Ayrılmadık tatildeyiz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER