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18 Mart 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 09:30:00

Süt içerek soğuğa direnç kazanın

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Uzmanlar, zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor.

Uzmanlar, zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor. Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan besin öğelerinin, savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çekti.

Sütteki temel besin maddelerinin protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, "Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir" dedi.

Etiketler : Süt içerek soğuğa direnç kazanın protein yağ süt şekeri Prof. Dr. Neriman İnanç
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