Stres ve kaygı bağışıklığı zayıflatıyor

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliğin ve mevsimsel geçişlerin son dönemde iyice etkisini gösterdiğini belirten Beslenme Uzmanı Tuğba Türkcan, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskinin de artış gösterdiğini aktardı. Maske kullanımının da azaldığı ortamlarda daha hızlı bulaşan salgın, burun akıntısı, öksürük, ateş gibi belirtilerle hastalığın kendisini gösterdiğini söyleyen Türkcan, bağışıklık sisteminin soğuk algınlığından kanser gibi ciddi durumlara kadar her şeyle savaştığını belirtti. Türkcan, "Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin bazı ek yolları; iyi beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, sağlıklı ağırlığı korumak, yeterince uyumak, sigara içmemek ve alkol kullanımından kaçınmaktır. Aynı zamanda "stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sağlığının anahtarıdır" da diyebiliriz. Su içmek de her zamanki gibi burada da bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Soğuk algınlığının süresini azaltmak içinse C vitamini bakımından zengin içerikler tüketilmeli. Bu yüzden beslenmenize portakal ve çilek gibi meyvelerin yanı sıra domates, brokoli ve ıspanak gibi yiyecekleri de eklemelisiniz" dedi.