Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında

Çağımızın en önemli sağlık sorunu olan kansere karşı şuurlanmanın önemini anlatan Op. Dr. Mehmet Tekin, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınmanın, erken tanı ve erken dönemde tedavi ile kanserden korunmanın mümkün olduğunu söyledi. "Stres sadece kanser hastalığında değil enfeksiyon hastalığında da risk oluşturmaktadır" diyen Dr. Tekin, "Bir diğer risk faktörü de strestir. Eğer stresli bir yaşamımız varsa kanserin tetikleyici faktörleri arasındadır. Vücudumuzda bu strese karşı kanseri önleyen hücreler, bir de kanser oluşumunu tetikleyen hücreler var. Daha basit anlatımla iyi ve kötü hücreler var ve hücreler daime mücadele içerisindeler. Stres, vücut direnç sistemimizi düşürdüğü için kanser oluşumuna neden olan bu kötü faktörleri baskın hale getiriyor. Aslında stres sadece kanser hastalığında değil enfeksiyon hastalığında da risk oluşturmaktadır. Bir de önleyemediğimiz risk faktörleri var. Cinsiyet, ırk, aile öyküsü de önleyemediğimiz faktörlerdir. Önleyemediğimiz risk faktörlerini değiştiremeyeceğimiz için yapmamız gereken önlenebilir risk faktörleri ile ilgili hayatımıza ciddi anlamda değişiklik yapmak. Önleyemediğimiz risk faktörlerindeyse de kontrollerimizi belirli aralıklarla yaptırarak kanserin önüne geçebiliriz" dedi.

