Spor sonrası kas ağrısı magnezyum eksiğine işaret

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından düzenli spor alışkanlığı kalp ve damar sağlığının korunmasında rol oynarken, spor sırasında kaybedilen magnezyum mineralinin takviye edilmemesi kas ve kemik problemlerini beraberinde getiriyor. Özellikle antrenman sonrası hissedilen kas ağrıları sıklıkla akıllara magnezyum eksikliği ihtimalini getiriyor. Vücut için esansiyel olan ve vücutta sentezlenemediğinden dolayı dışarıdan alınması zorunlu bir mineral olan magnezyum, oksijen kullanımı, kasların kontrolü ve enerji üretimi gibi pek çok konuda rol oynuyor. Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, magnezyumun yoğun antrenmanlar esnasında terleme yoluyla vücuttan atıldığını ve bu durumun hem bütünsel sağlığın korunmasında hem de spor performansında olumsuz etki gösterebildiğini söylüyor. Dedeoğlu, düzenli spor alışkanlığı olan kişilerde magnezyum takviyesinin uykusuzluk, kas ağrısı ve fiziksel performans düşüşü gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

