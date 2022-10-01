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01 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00

Sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı

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Sonbaharda doğa içine kapanmaya başlarken, insanların dış ortamda geçirdiği süre azalıyor ve bu durum, iç ortam alerjilerinin artmasına neden oluyor.

Sonbaharda doğa içine kapanmaya başlarken, insanların dış ortamda geçirdiği süre azalıyor ve bu durum, iç ortam alerjilerinin artmasına neden oluyor. Hapşırık, burun akıntısı, burun ve damak kaşıntısı başta olmak üzere saman nezlesi olarak bilinen "alerjik rinit" şikayetleri de çoğalıyor. Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, iç ortamda geçirilen zamanın artmasıyla ev tozu akarlarına ve evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenlere maruz kalma oranının da yükseldiğini ifade etti. Erkekol, şunları kaydetti: "Bu durum, burun akıntıları, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarma, sulanma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri olan hasta sayısında hızlı bir artışa neden olur. Sonbaharda viral enfeksiyonlar da artıyor, nezle ve alerji ayırt edilmeli."

Etiketler : sonbahar hapşırık alerji
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