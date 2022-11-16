Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor

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16 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00

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Uzmanlar, üst solunum yolu hastalıklarının ilerlerse zatürre gibi ciddi problemlere neden olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, üst solunum yolu hastalıklarının ilerlerse zatürre gibi ciddi problemlere neden olabileceğini söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, yılın bu zamanlarında, özellikle bulaşıcı üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranının hızla arttığını söyleyerek, "Bu hastalıklar; burun akıntısı, boğazda yanma ve kaşınma hissi gibi hafif belirtilerle başlar ve 1-2 hafta içinde de kendiliğinden geçer. Ancak hastalık ilerleme gösterirse bronşit hatta zatürre gibi ciddi problemlere bile neden olabilir" diyerek uyardı.

TEDAVİSİ YOK, ÇABUK BULAŞIYOR

Üst solunum yolu hastalıklarının, hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kişiden kişiye çok çabuk bir şekilde bulaşabileceğini anlatan Dr. Meriç Zeydan, "Hastalığın tam anlamıyla bir tedavisi yoktur. Tedavideki amaç belirtileri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu nedenle, virüsler dış ortamda 2-3 saat kadar canlı kalabildiklerinden özellikle kapalı mekanlarda bulunmamaya özen göstermek ve böyle yerleri sık sık havalandırmaya dikkat etmek gerekir" dedi.

Etiketler : Soğuk algınlığı Dr. Meriç Zeydan üst solunum yolu
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