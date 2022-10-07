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07 Ekim 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 08:00:00

Sırt ağrısının sebebi psikolojik olabilir

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Hareketsizlik, duruş bozukluğu, güçsüz kaslar gibi çeşitli nedenlerden dolayı sırt ağrısı ortaya çıkabilir.

Hareketsizlik, duruş bozukluğu, güçsüz kaslar gibi çeşitli nedenlerden dolayı sırt ağrısı ortaya çıkabilir. Sırt ağrısının çoğunlukla kaslar, bağ dokuları ve eklemlerde yaşandığını aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Ağır kaldırmak, ani hareketler, oturuş ve duruşun kötü olması, hareketsiz yaşam, stres sebepli kas gerginlikleri ve aşırı kilo sırt ağrısının sık görülen nedenleri arasındadır. Bunların yanı sıra birtakım sağlık sorunları da sırt ağrısıyla ilişkili olabilir. Eklemlerde iltihap, sinir sıkışması, omurgada kanal darlığı, skolyoz, kifoz, fibromiyalji veya osteoporoz bu sağlık durumlarındadır. Son olarak kalıcı sırt ağrısının sebebi psikolojik de olabilir" dedi. Dilekçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Depresyon, stres, anksiyete gibi sorunlar da sırt ağrısının sebepleri arasında bulunur. Ağrının hissedildiği zamanlar takip edilerek sırt arasının nedenleri bulunabilir. Nadir de olsa kanser, sinir sıkışması, iltihap, enfeksiyon ve kırık gibi problemler de sırt ağrısı yapabilir. Ancak bu durumlar oldukça az kişide görülür. Geçmeyen sırt ağrısında bu nedeni tespit ederek ağrıyı tedavi edebilmek için mutlaka bir doktora danışılması gerekir."

Etiketler : Sırt ağrısı pislolojik Depresyon stres anksiyete
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