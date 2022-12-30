Şikayet olmasa da tansiyon ölçülmeli

Hipertansiyonun önlenebilen ve önlenemeyen risk faktörleri olduğu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Yiğit Karakaş, "Hipertansiyonu olan çoğu insan sorunun farkında değildir çünkü hiçbir uyarı işareti veya yakınması olmayabilir. Bu nedenle kan basıncının düzenli olarak ölçülmesi esastır" diye konuştu. Hipertansiyonun tedavi edilmediği durumda sürekli yüksek basınca karşı çalışmak zorunda olan kalbin zorlanacağını ve istemsiz olarak kalpte büyüme olacağını ifade eden Karakaş, "Kalbi besleyen damarlar büyüyen kalp kası kitlesini yeterince besleyemez ve kalbe oksijen akışı bozulur kalbin dokusu zarar görür. Sonucunda kalp yetmezliği dediğimiz tablo ortaya çıkar" dedi.

