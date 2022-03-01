Sigara ile vedalaşın Buerger sizi tüketebilir

Yazın 40 derece sıcaklıkta bile ayak parmaklarınızda soğuğu hissediyor, yürürken baldırlarınızda anlamsız ağrılar oluşuyor ya da ayaklarınızda bir türlü iyileşmek bilmeyen yaralar varsa bir an önce müdahale etmek önemli olabilir. Sigara içenlerde çoğunlukla ama bunun yanında pasif içicilerde de görülen buerger hastalığı sizi yakalamış olabilir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal "Orta ve küçük boyutlu atar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan bir rahatsızlık olan buerger hastalığı, damarlarda iltihap ve küçük pıhtı oluşumuna yol açar. En çok sigara içenlerin yakalandığı buerger hastalığı, pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de görülebilir. Özellikle de sigara bağımlısı 30-50 yaş arası erkeklerde rastlanan bu hastalık, son zamanlarda kadınları da etkilemektedir. Buerger hastalığı, damarların daralması ve sonra tamamen tıkanmasıyla sonuçlanır. Tıkalı damarların bulunduğu bölgelerde çok ciddi şikayetlere yol açar" dedi.



Prof. Dr. Cenal, "Bu hastalığın teşhisinde ve tedavisinde hastalara büyük iş düşmektedir. Öncelikle kişiler vücutlarındaki değişimi çok iyi gözlemlemeli, yukarıda bahsi geçen belirtileri önemsemelidirler. Tedavi aşamasına gelindiğinde ise hastalığın oluşmasındaki en büyük etken olan sigara ile vedalaşmak şart! Medikal tedavilerin işe yaraması ancak sigaranın bırakılmasıyla mümkündür" şeklinde konuştu.