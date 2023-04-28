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28 Nisan 2023 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 07:17:00

Sigara içme süresi akciğer kanseri riskini etkiliyor

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Sigara dünyada yılda yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor.

Sigara dünyada yılda yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. İçerisinde 7 binden fazla kimyasal madde barındıran sigaranın DNA hasarı oluşturarak hücresel fonksiyonlar üzerinde zararlı etkileri olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, "Akciğer kanserinin bilinen en sık nedeni sigara kullanımıdır. Tüm akciğer kanserlerinin, yüzde 80-90'ı sigaraya bağlıdır ve sigara bırakılmasıyla önlenebilir. 2022 yılı kanser istatistiklerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde prostat ve meme kanserinden sonra en sık akciğer kanseri gelir. Sigara içenlerde 80 yaşına kadar akciğer kanseri görülme riski yüzde 14'tür" açıklamasında bulundu. Sigara içme süresi ve yoğunluğunun da akciğer kanseri riskini etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, "Günde 1-5 adet sigara içen kişilerde, hiç içmeyenlere göre, akciğer kanseri görülme riski 9 kat daha yüksek. Günde 1-5 adet sigara içen ve 40 yaşın altında sigarayı bırakan kişilerde, akciğer kanseri gelişme riski, hiç sigara içmeyenlerle benzerdir. Ancak, günde 6-15 adet içen kişiler, 40 yaşın altında sigarayı bıraksalar dahi, akciğer kanseri gelişme riski, hiç içmeyenlere göre 1.8 kat yüksek. Günde 1-5 adet sigara içen ve 40 yaşın üzerinde iken sigara bırakan kişilerde, akciğer kanseri riski hiç sigara içmeyenlere göre 3 kat yüksek" şeklinde konuştu.

Etiketler : Sigara içme süresi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan Akciğer kanseri
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