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03 Eylül 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 07:30:00

Sever hastalığı spor yapan çocukları seviyor

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Çocuklarda sık görülen topuk ağrısı, topuk büyüme kıkırdağının ağrılı bir iltihabı olarak bilinen Sever hastalığı, aşırı kilo, topuk kemiğinin kistleri, topuk kemiği enfeksiyonu hatta yanlış ayakkabı tercihinden bile kaynaklanabiliyor.

Çocuklarda sık görülen topuk ağrısı, topuk büyüme kıkırdağının ağrılı bir iltihabı olarak bilinen Sever hastalığı, aşırı kilo, topuk kemiğinin kistleri, topuk kemiği enfeksiyonu hatta yanlış ayakkabı tercihinden bile kaynaklanabiliyor. Genellikle basit tedavilerle giderilebilen topuk ağrısı "Çocuktur nasılsa geçer" denilerek önemsenmez ve önlem alınmazsa ileride yürüme bozukluklarına kadar varabilen ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Op. Dr. Mehmet Halis Çerçi "Çocuklarda topuk ağrısının en sık görülen nedenleri arasında kalkaneal apofizit (topuk kemiği büyüme kıkırdağının mikrobik olmayan iltihabı) olarak bilinen Sever hastalığı ilk sırada gelmektedir. Topuk büyüme kıkırdağının spor sırasında aşırı kullanılması sonucu mikro travmalara maruz kalması iltihaplanmaya neden olabilmektedir. 5-11 yaş arası özellikle çok hareketli çocuklarda sık görülen Sever hastalığı, basketbol, futbol oynayan çocuklardaki topuk ağrılarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Basketbol, futbol, atletizm gibi sporların yanı sıra ip atlama gibi aktivitelerde de Sever hastalığına bağlı topuk ağrısı yaşanabilmektedir" diye konuştu.

Topuk ağrılarını önlemek mümkün

Çocuklardaki aşırı kilo ve travmalara bağlı yetmezlik (yorgunluk) kırıklarının da yol açabildiği topuk ağrılarının önüne geçebilmek mümkündür.

· Hem yaralanmalara karşı hem de oluşabilecek topuk ağrılarına karşı çocuğunuzun yaptığı spora uygun ayakkabı seçimine dikkat edin

· Spor yaparken yetkin bir antrenör gözetiminde olmasını sağlayın.

· Sporda ısınma veya soğuma egzersizlerini atlamamasına özen gösterin

· Kilo kontrolünü ve beslenmesinde abur-cuburlardan uzak tutarak dengeli beslenmesini sağlayın.

· Yeteneğinden farklı spor veya aktivitelere yönlendirmeyin

Etiketler : Sever hastalığı spor yapan çocuklar aşırı kilo ve travmalar
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