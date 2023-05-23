Ses kısıklığı akciğer kanseri belirtisi

Uzmanlar, "Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor. Bunun dışında asbest, radon, hava kirliliği gibi toksik maddelere çevresel ve mesleksel olarak maruz kalmak, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi nedenler de akciğer kanserine neden olmakta" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aygün Gür, "Geçmeyen ve giderek artan öksürük, öksürükle ağızdan kan veya kanlı balgam çıkarmak, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, iştahsızlık, geçmeyen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu gibi belirtiler görülebilir" şeklinde konuştu.

