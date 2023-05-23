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23 Mayıs 2023 Salı 07:23:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:23:00

Ses kısıklığı akciğer kanseri belirtisi

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Uzmanlar, "Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar, "Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor. Bunun dışında asbest, radon, hava kirliliği gibi toksik maddelere çevresel ve mesleksel olarak maruz kalmak, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi nedenler de akciğer kanserine neden olmakta" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aygün Gür, "Geçmeyen ve giderek artan öksürük, öksürükle ağızdan kan veya kanlı balgam çıkarmak, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, iştahsızlık, geçmeyen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu gibi belirtiler görülebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Ses kısıklığı Sigara puro pipo nargile toksik maddeler
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