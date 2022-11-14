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14 Kasım 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 08:00:00

Şekerli gıdalar da unutkanlık nedeni

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Günümüzde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bireylerin hem özel hem de iş hayatını oldukça olumsuz etkileyebiliyor.

Günümüzde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bireylerin hem özel hem de iş hayatını oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, tedavide erken adım atılmasına ve kişide oluşan unutkanlık sorununun genetik olma ihtimalinin yüzde 80'e kadar çıkabildiğine dikkat çekti. Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, "Günümüzde 13-14 yaşındaki çocuklarda çok fazla unutkanlığa rastlayabiliyoruz. Bu bozukluğa neden olan şeyler sürekli aceleci ve telaş içerisinde olmamızdan kaynaklı. Beslenmemiz çok önemli. Abur cubur tüketmek, şekerli gıda tüketiminin artması, doğal gıdalardan uzak durmak gibi bunlar çok büyük bir etken" ifadelerine yer verdi. Dikkat bozukluğunun tedavisinde genelde ilaçla birlikte bireysel tedaviyi önerdiklerini ifade eden Seçkin, "Bu tedavilerde olumlu sonuçların oldukça yüksek olduğu görülüyor. Dengeli ve düzenli beslenmek çok önemli. Özellikle işlenmiş paketli gıdalardan uzak durmak gerekli. Unutkanlık sorunu olanlar için iyi bir uyku gerekli. Uyku eksikliği eşittir unutkanlık" diye konuştu.

Etiketler : ŞEKERLİ GIDALAR DA UNUTKANLIK NEDENİ DEHB Uzman Psikolog Tülinay Seçkin
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