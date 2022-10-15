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15 Ekim 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 08:00:00

Saldırgan değil ama meydan okuyan çocukların hastalığı: KARŞI GELME BOZUKLUĞU

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Yetişkinlerle tartışan, kolayca ve sık sık öfkelenen, kurallara ve talimatlara karşı gelen, başkalarını kasıtlı olarak rahatsız eden bir çocuğunuz varsa dikkat! Tedavi gerektiren 'Karşı Gelme Bozukluğu' yaşıyor olabilir.

Yetişkinlerle tartışan, kolayca ve sık sık öfkelenen, kurallara ve talimatlara karşı gelen, başkalarını kasıtlı olarak rahatsız eden bir çocuğunuz varsa dikkat! Tedavi gerektiren 'Karşı Gelme Bozukluğu' yaşıyor olabilir.

Anne babaların son zamanlarda en sık şikayetçi oldukları konu çocuklarının itaat etmeyen, sinirli yapıları! Uzmanlar bunun 'Karşı Gelme Bozukluğu' olduğunu söylüyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikolog Ayşe Topak, bu sorunun nedenlerini, belirtilerini ve yapılması gerekenleri anlattı. Klinik Psikolog Ayşe Topak, "Genellikle otorite figürlerine yönelik olup; tekrarlayan, olumsuz, meydan okuyucu ve karşı gelme davranışları örüntüsüdür. Bu bozukluğa sahip çocuklar, fiziksel olarak saldırgan olmadan veya başkalarının haklarını ihlal etmeden meydan okuyan, zor, itaatsiz ve sinirli çocuklardır. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu bazen davranım bozukluğunun daha hafif bir formu olarak kabul edilir" dedi. Klinik Psikolog Ayşe Topak Bu çocukların tipik davranışlarını şöyle sıraladı: "Yetişkinlerle tartışmak, kolayca ve sık sık öfkelenmek, kurallara ve talimatlara aktif olarak karşı gelmek, başkalarını kasıtlı olarak rahatsız etmek, hataları için başkalarını suçlamak, kızgın ve küskün olmak. Bu çocuklar doğru ile yanlış arasındaki farkı bilir ve eğer yanlış bir şey yaparlarsa suçluluk hissederler. Birçoğunun sosyal becerisi zayıftır."

NELER YAPILMALI?

· Bu semptomları güçlendirebilecek sorunlar (aile işlev bozukluğu veya DEHB gibi)

tedavi edilmelidir.

· Bu bozukluk, sıkı disiplin ve istenen davranışın pekiştirilmesini (ödüllerle) içeren davranışsal tekniklerle etkili bir şekilde tedavi edilir. Ebeveynler ve öğretmenler bu teknikleri bir terapistten öğrenebilirler.

· Çocuklar, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için grup terapisinden

faydalanabilirler.

· Depresyon veya anksiyete bozuklukları için kullanılan ilaçlar yardımcı olabilir.

· Eşlik eden / ayırıcı tanıların tespit edilmesi için nöropsikolojik değerlendirme yapılabilir.

BU SORUN KİŞİLİK ÖZELLİĞİ OLABİLİR Mİ?

Bu bozukluk 2 yaş krizi, "ergenlik" veya kişilik özelliğiyle açıklanan bilecek bir karşıt olma

hali değildir. Her şeyden bağımsız bir bozukluktur ve tedavisi vardır. Belirtiler genellikle okul öncesi ve ortaokul çağları arasında ortaya çıkar.

ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ

· Çocuğun ihtiyaçlarının, bireyselliğinin ve özerklik arayışının ebeveynler tarafından tanınmaması.

· Çocuk ve ebeveynler karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurulamamış olması.

· Çocuk karşı çıkmanın işe yaradığını öğrenmiş olması (örneğin, karşı çıktığında itaat ettiğinden daha fazla ilgi görürse veya karşı çıktığında kazanma şansı olduğunu bilirse).

· Bazı çocukları muhalif davranışlara yatkın hale getiren genetik bir bileşen de olabilir.

YASEMİN İLAN

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