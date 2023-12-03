VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kan parasıyla Batuhan'dan vazgeçtiler!
Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Sağlık okuryazarlığı ölçülecek
Yunanistan geri itti, 14 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal
Terör devleti İsrail bir aileyi daha yok etti!
03 Aralık 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 07:30:00

Sağlık okuryazarlığı ölçülecek

ABONE OL

Yurt genelinde "sağlık okuryazarlığı" araştırması başlatıldı.

Yurt genelinde 15 binden fazla hanede "sağlık okuryazarlığı" araştırması başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca hane halklarıyla yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilen araştırmayla, Türk halkının sağlık okuryazarlığı ölçülecek.

"Hastalığınızın belirtilerini biliyor, ilaçları doğru kullanabiliyor, gıda ambalajlarını doğru okuyabiliyor musunuz?" şeklindeki soruların yer aldığı araştırmada, sağlıkta şiddetle mücadele farkındalığı gibi konu başlıkları da bulunuyor.

Etiketler : sağlık bakanlığı sağlık okuryazarlığı araştırma
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX