Sağlık okuryazarlığı ölçülecek
Yurt genelinde "sağlık okuryazarlığı" araştırması başlatıldı.
Yurt genelinde 15 binden fazla hanede "sağlık okuryazarlığı" araştırması başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca hane halklarıyla yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilen araştırmayla, Türk halkının sağlık okuryazarlığı ölçülecek.
"Hastalığınızın belirtilerini biliyor, ilaçları doğru kullanabiliyor, gıda ambalajlarını doğru okuyabiliyor musunuz?" şeklindeki soruların yer aldığı araştırmada, sağlıkta şiddetle mücadele farkındalığı gibi konu başlıkları da bulunuyor.