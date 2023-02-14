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14 Şubat 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 18:00:00

Sağlık Bakanlığının "deprem" sitesi yayına girdi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası halk sağlığını korumaya dönük kişilerin ve sağlık görevlilerinin ne gibi önlemler alması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı "deprem.saglik.gov.tr" isimli internet sitesini yayına açtı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan "deprem.saglik.gov.tr" bugün itibarıyla hizmete sunuldu.

Hem kişiler hem de sağlık görevlileri için bilgilerin yer aldığı sitede, deprem sonrası su ve besinlerle bulaşabilecek hastalıkların nasıl önlenebileceği, su dezenfeksiyonu, karbonmonoksit zehirlenmelerinden nasıl korunulacağı, deprem sonrası müdahale çalışanlarının ve sağlık görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliği, afet durumlarında bebek beslenmesi ile Çölyak hastaları için güvenli beslenmeye ilişkin başlıklar bulunuyor.

Buna göre, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlenebilmesi için tuvaletlerin su kaynaklarından uzak yerlere kurulması, kullanılacak suyun mümkünse 1 dakika kaynatılması, ellerin düzenli yıkanması veya en az yüzde 60 alkol bazlı el dezenfektanı kullanılması öneriliyor.

SOBALARIN UYGUN ŞEKİLDE KURULMASI ÖNEMLİ

Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için sobaların uygun şekilde kurulması, üstten yakılması, boruların bağlantı noktalarının kontrol edilmesi, yatarken sobaya kömür atılmaması, sobanın bulunduğu yerin aralıklı olarak havalandırılması önem taşıyor.

Ayrıca çadır içinde ateş yakılmaması, karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinde hızla 112'nin aranması gerekiyor.

AMBALAJSIZ SULAR BİR KABA ALINARAK KONTROL EDİLEBİLİR

Bireysel su temininde mümkün mertebe ambalajlı suların tercih edilmesi öneriliyor. Ambalajlı sulara erişim sağlanamadığı durumlarda suyun bir kaba alınarak fiziki olarak kontrol edilmesi, bulanıklık, partikül vb. varsa tülbent aracılığıyla süzgeçten geçirildikten sonra bulanıklık giderilinceye kadar bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Kesinti sonrası şebeke sistemine verilen sulara yüksek dozlu klorlama yapıldığı için suların yetkililerin uyarıları dikkate alınarak kullanılması gerekiyor.

Hastalıklardan korunmak için kişisel hijyen kurallarına azami önem gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.

BEBEKLERİN MAMA İHTİYACINA MUTLAKA SAĞLIK PERSONELİ KARAR VERMELİ

Afet durumlarında bebek beslenmesine yönelik bilgiler de internet sitesinde yer alıyor. Buna göre, bebekler açısından anne sütü en önemli, en kolay temin edilen besin grubu olarak önemini koruyor.

İshal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenme risklerine karşı da anne sütü büyük oranda koruma sağlıyor.

Yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak kişilerde anne sütü bir miktar azalsa bile düzenli emzirmenin sürdürülmesi durumunda bunun tekrar artacağı, beslenmesi iyi olmayan annelerin de bebeklerini sağlıklı şekilde emzirebileceği sitede aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

Ayrıca bebekler için formül mamaların yaygın ve gereksiz kullanımının oluşturabileceği bazı risklere dikkat çekilen sitede, "Formül besin (mama) ihtiyacına mutlaka sağlık personeli karar vermeli ve ihtiyaç durumunda ürün dağıtımı profesyoneller eliyle yapılmalıdır." uyarısı yer alıyor.

Sitede, deprem bölgelerindeki Çölyak hastalarının da gluten içermeyen baklagil, yumurta, patates, peynir gibi besinleri tüketebileceğine ilişkin çeşitli öneriler de sıralanıyor.

Etiketler : sağlık bakanlığı deprem site

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