VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
"Türkiye, asrın felaketinde örnek bir küresel dayanışmaya sahne oldu"
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
28 Nisan 2023 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 09:56:00

Sağlık Bakanlığı'nda 81 bin personel kadroya geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

Etiketler : fahrettin koca sağlık bakanlığı sözleşmeli personel kadro
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX