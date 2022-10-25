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25 Ekim 2022 Salı 07:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 07:00:00

Saç ekimi hataları düzeltilmesi zor bir işlem

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Saç ekimi, saç dökülmesi ve kellik sorunu yaşayan kişiler için en kalıcı ve doğal çözüm olarak öne çıkıyor.

Saç ekimine karar verilirken bazen aylar süren araştırmalar yapılıyor. Ancak buna rağmen bazen verilen yanlış kararlar sonucu istenilen sonuca ulaşılamıyor ya da farklı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle saç ekimi yaptırmadan önce bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Dr. Mehmet Doğruer, "Saç ekimi özen ve hassasiyet gerektiren, rekonstrüksiyonu yani hataların düzeltilmesi zor bazen de imkansız bir cerrahi operasyondur. Birincil önemli nokta, bu operasyonun bir ekip işi olması nedeniyle işlemi yapacak olan doktorun ve tecrübeli ekibin seçimidir. Saç ekiminin steril ve tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması hem işlemin güvenliği ve sağlığı açısından önemlidir hem de herhangi bir enfeksiyon ya da bulaşıcı hastalık riski anlamında önem taşımaktadır" dedi.

Etiketler : saç ekimi saç dökülmesi kellik
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