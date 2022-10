Ruh sağlığını korumanın 10 yolu

Stresin tamamen olmadığı bir hayat mümkün değil. Ancak kaliteli yaşam ve ruh sağlığı için stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Kendinizi iyi tanıyın, başkaları ile kendinizi kıyaslamayın ve bu halinizi geliştirmeye çalışın.



Sağlık, ruh ve beden sağlığının bütünüdür. Her 10 hastalıktan 5'ini, ruh sağlığı ile ilgili hastalıkların oluşturduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Bu hastalıkların başında depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk geliyor. Tedavi edilmeyen veya ihmal edilen bu hastalıklar daha çok işlev kaybına, ailesel sorunlara ve kişinin başka kişilere fiziksel veya psikolojik zararına yol açabilir" açıklamasında bulundu. Araştırmalara göre her 4 kişiden biri yaşamı boyunca bir ruhsal hastalıkla mücadele ediyor. Ruh sağlığı iyi olmayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun toplumsal baskı ve önyargılar nedeniyle bir uzman desteğine başvurmadıklarını belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Herkesin zaman zaman sorunlarla karşılaştığı ve bunaldığı dönemler olabilir. Her ne kadar çevremizde sevdiklerimiz veya fikir alabileceğimiz kişiler olsa da bazen bir profesyonelden yardım almamız gerekebilir. Nasıl vücudumuzda bir yara olduğunda tedavisi varsa, ruh sağlığımızda da birtakım yaralar olabilir ve bunların da tedavisi mümkündür" dedi.

Durumu kabullenin

Kendinizi iyi tanıyın, başkaları ile kendinizi kıyaslamayın ve bu halinizi geliştirmeye çalışın. Ruh sağlığımız ve yaşamımız da hayatımız boyunca her zaman iyi olmak zorunda değildir. İnişler ve çıkışlar olmazsa olmazdır. Karşımıza çıkabilecek sorunlar bazen bizim için öğretici bazen ise doğru yolda gitmediğimizin işaretçisi olabilir. Tüm olumsuzluklar karşısında yenik hissetmek yerine onları bizi geliştiren araçlar olarak görmek, kabullenmek iyi gelecektir.

Stres faktörlerini azaltın

Stresin tamamen olmadığı bir hayat mümkün değil. Ancak kaliteli yaşam ve ruh sağlığı için stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışmak gerekir. Stresinizi kontrol altında tutmak için birçok stresle başa çıkma yöntemi mevcuttur fakat bazen başa çıkamadığınızda uzman desteğine başvurmanız gerekebilir.

Bilinçli farkındalık ile anda kalmaya çalışın

Bilinçli farkındalık zihnimizi şimdiki ana getirmemiz için bize yardımcı olur. Bu farkındalık hali yaşamdaki sorunlarla başa çıkmak için sizi mevcut somut probleme, içinde bulunduğunuz duruma odaklanmaya yardımcı olur.

Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin

Düzenli uyumak, kafein alımını sınırlamak, yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi kesmek, düzenli egzersiz yapmak, yatak odasını sessiz, karanlık ve hafif serin duruma getirmek basit uyku hijyeni düzenlemeleridir. Sağlıklı uyku psikolojik iyi oluş için temeldir.

Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin

Uzun sürmeyen ama düzenli egzersiz rutinine sahip olmak, stresle başa çıkmak ve gün içerisindeki olumsuzluklardan uzaklaşmak için en etkili yöntemlerden biridir. Yapılan araştırmalara göre düzenli egzersiz yapanlar yapmayanlara göre daha az stresli bir yaşama sahip.

Sevdiklerinizle iletişim kurun

Başa çıkması zor durumlarda sevdiğimiz birinin yanımızda olduğunu hissetmek bize her zaman iyi gelir. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak, anlaşıldığımızı hissetmek iyileştirici bir güce sahiptir. Sevdiklerimizden destek almak ve yardım istemek kişinin zorlu yaşam olaylarıyla olan mücadelesinde büyük öneme sahiptir.

Yeniliklere açık olun

Her yeniliğin beraberinde zorluklar ve kolaylıklar olabileceğini göz önünde bulundurun ve bu durumlara karşı hazırlıklı olmaya çalışın. Karşılaşacağınız zorluklarla başa çıkmak için daha önce buna benzer zorluklarla nasıl başa çıktığınızı hatırlayın.

Gerçekçi hedefler koyun

Ulaşılması zor hedefler belirleyip hayal kırıklığına uğramaktansa küçük hedefleri adım adım gerçekleştirmek veya gerektiğinde hedef değiştirebilmek umutsuzluğa ve karamsarlığa iyi geliyor.

Beklentileri gözden geçirin

Yaşamdan beklentilerinizi, kendinizden beklentilerinizi ve çevrenizdekilerden beklentilerinizi tekrar tekrar gözden geçirin. Koşullara veya şartlara uygun olmayan, sizi yoran, karşılanması zor beklentilerinizi değiştirin.

Kendinize mutlaka vakit ayırın

Her gün birkaç dakikanızı hobilerinize, iş yerinde de sadece durmaya, dinlenmeye ayırmalısınız. Yapacağınız küçük molalar zihninizi ve ruhunuzu tazeleyeceği gibi daha az yorulmanızı sağlayacaktır. Yaşamın koşturmacası içinde her gün birkaç kez 3-4 dakika gözlerinizi kapatmak ve dinlenmek bile rahatlamanıza yardımcı olacaktır.