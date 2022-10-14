VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız
Ani kararlar verip pişman olmayın
Carlos ofsayta düştü!
Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ekim
Ruh sağlığını korumanın 10 yolu
Geç anne olmak gebelikte kanser riskini artırıyor
Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı
Kayıp 8 saatin sırrı çözülemedi
Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor!
Enerjide dev ortaklık
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor
Türkiye, Filistinli grupların uzlaşmasından memnun
İsviçre'de burka yasağını delenlere para cezası verilmesi teklif edildi
Kuzey Kore Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
EGM, personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu
Trump'ın Mar-a-Lago'daki çalışanı: FBI baskınından önce belgelerin taşınmasını emretti
14 Ekim 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 08:30:00

Ruh sağlığını korumanın 10 yolu

ABONE OL

Stresin tamamen olmadığı bir hayat mümkün değil. Ancak kaliteli yaşam ve ruh sağlığı için stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Kendinizi iyi tanıyın, başkaları ile kendinizi kıyaslamayın ve bu halinizi geliştirmeye çalışın.

Stresin tamamen olmadığı bir hayat mümkün değil. Ancak kaliteli yaşam ve ruh sağlığı için stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Kendinizi iyi tanıyın, başkaları ile kendinizi kıyaslamayın ve bu halinizi geliştirmeye çalışın.

Sağlık, ruh ve beden sağlığının bütünüdür. Her 10 hastalıktan 5'ini, ruh sağlığı ile ilgili hastalıkların oluşturduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Bu hastalıkların başında depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk geliyor. Tedavi edilmeyen veya ihmal edilen bu hastalıklar daha çok işlev kaybına, ailesel sorunlara ve kişinin başka kişilere fiziksel veya psikolojik zararına yol açabilir" açıklamasında bulundu. Araştırmalara göre her 4 kişiden biri yaşamı boyunca bir ruhsal hastalıkla mücadele ediyor. Ruh sağlığı iyi olmayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun toplumsal baskı ve önyargılar nedeniyle bir uzman desteğine başvurmadıklarını belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Herkesin zaman zaman sorunlarla karşılaştığı ve bunaldığı dönemler olabilir. Her ne kadar çevremizde sevdiklerimiz veya fikir alabileceğimiz kişiler olsa da bazen bir profesyonelden yardım almamız gerekebilir. Nasıl vücudumuzda bir yara olduğunda tedavisi varsa, ruh sağlığımızda da birtakım yaralar olabilir ve bunların da tedavisi mümkündür" dedi.

Durumu kabullenin

Kendinizi iyi tanıyın, başkaları ile kendinizi kıyaslamayın ve bu halinizi geliştirmeye çalışın. Ruh sağlığımız ve yaşamımız da hayatımız boyunca her zaman iyi olmak zorunda değildir. İnişler ve çıkışlar olmazsa olmazdır. Karşımıza çıkabilecek sorunlar bazen bizim için öğretici bazen ise doğru yolda gitmediğimizin işaretçisi olabilir. Tüm olumsuzluklar karşısında yenik hissetmek yerine onları bizi geliştiren araçlar olarak görmek, kabullenmek iyi gelecektir.

Stres faktörlerini azaltın

Stresin tamamen olmadığı bir hayat mümkün değil. Ancak kaliteli yaşam ve ruh sağlığı için stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışmak gerekir. Stresinizi kontrol altında tutmak için birçok stresle başa çıkma yöntemi mevcuttur fakat bazen başa çıkamadığınızda uzman desteğine başvurmanız gerekebilir.

Bilinçli farkındalık ile anda kalmaya çalışın

Bilinçli farkındalık zihnimizi şimdiki ana getirmemiz için bize yardımcı olur. Bu farkındalık hali yaşamdaki sorunlarla başa çıkmak için sizi mevcut somut probleme, içinde bulunduğunuz duruma odaklanmaya yardımcı olur.

Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin

Düzenli uyumak, kafein alımını sınırlamak, yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi kesmek, düzenli egzersiz yapmak, yatak odasını sessiz, karanlık ve hafif serin duruma getirmek basit uyku hijyeni düzenlemeleridir. Sağlıklı uyku psikolojik iyi oluş için temeldir.

Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin

Uzun sürmeyen ama düzenli egzersiz rutinine sahip olmak, stresle başa çıkmak ve gün içerisindeki olumsuzluklardan uzaklaşmak için en etkili yöntemlerden biridir. Yapılan araştırmalara göre düzenli egzersiz yapanlar yapmayanlara göre daha az stresli bir yaşama sahip.

Sevdiklerinizle iletişim kurun

Başa çıkması zor durumlarda sevdiğimiz birinin yanımızda olduğunu hissetmek bize her zaman iyi gelir. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak, anlaşıldığımızı hissetmek iyileştirici bir güce sahiptir. Sevdiklerimizden destek almak ve yardım istemek kişinin zorlu yaşam olaylarıyla olan mücadelesinde büyük öneme sahiptir.

Yeniliklere açık olun

Her yeniliğin beraberinde zorluklar ve kolaylıklar olabileceğini göz önünde bulundurun ve bu durumlara karşı hazırlıklı olmaya çalışın. Karşılaşacağınız zorluklarla başa çıkmak için daha önce buna benzer zorluklarla nasıl başa çıktığınızı hatırlayın.

Gerçekçi hedefler koyun

Ulaşılması zor hedefler belirleyip hayal kırıklığına uğramaktansa küçük hedefleri adım adım gerçekleştirmek veya gerektiğinde hedef değiştirebilmek umutsuzluğa ve karamsarlığa iyi geliyor.

Beklentileri gözden geçirin

Yaşamdan beklentilerinizi, kendinizden beklentilerinizi ve çevrenizdekilerden beklentilerinizi tekrar tekrar gözden geçirin. Koşullara veya şartlara uygun olmayan, sizi yoran, karşılanması zor beklentilerinizi değiştirin.

Kendinize mutlaka vakit ayırın

Her gün birkaç dakikanızı hobilerinize, iş yerinde de sadece durmaya, dinlenmeye ayırmalısınız. Yapacağınız küçük molalar zihninizi ve ruhunuzu tazeleyeceği gibi daha az yorulmanızı sağlayacaktır. Yaşamın koşturmacası içinde her gün birkaç kez 3-4 dakika gözlerinizi kapatmak ve dinlenmek bile rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Etiketler : Ruh sağlığı Kendinize mutlaka vakit ayırın Beklentileri gözden geçirin
Ekrana dönme projeye bağlı

Ekrana dönme projeye bağlı
Sahne mutluluğu

Sahne mutluluğu
İkinci sezon çekimleri başladı

İkinci sezon çekimleri başladı
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi
Hasan Matias 2 yaşında

Hasan Matias 2 yaşında
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
Film icabı evlilik

Film icabı evlilik
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX