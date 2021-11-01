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Romatizma ağrılarını geçiren doğal güç: Zerdeçal
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01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30:00

Romatizma ağrılarını geçiren doğal güç: Zerdeçal

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Zerdeçal romatizmal hastalıklar başta olmak üzere alzheimer, kanser ve diyabete karşı tam anlamıyla ilaç görevi görüyor.

Zerdeçal romatizmal hastalıklar başta olmak üzere alzheimer, kanser ve diyabete karşı tam anlamıyla ilaç görevi görüyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Zerdeçal, anti enflamatuar özellikleri yardımıyla osteoarterit ve romatoid arterit sorunlarını giderebilir. Buna ek olarak, zerdeçalın antioksidan özelliği hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bunun yanında hafif eklem ağrılarına, romatizma ağrılarına ve iltihaplara iyi gelir, ağrıları giderebilir. Safra kesesine inanılmaz faydaları vardır, şişkinlik ve gaz sorunlarını giderebilir. Çiğ bir şekilde zerdeçal tüketimi sindirim sistemi sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir" diyor. Uzmanlar "Zerdeçal'ın bu kadar güçlü olmasını sağlayan, içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidanlarla doludur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Curcumin'in hücre zarına pozitif etkisi vardır. Düzenli tüketildiğinde kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur; etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL'yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar" diye ekliyor.

Etiketler : Romatizma ağrıları Zerdeçal alzheimer kanser ve diyabete
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