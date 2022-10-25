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Rahim ağzı kanserini aşılarla önlemek mümkün
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25 Ekim 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 08:00:00

Rahim ağzı kanserini aşılarla önlemek mümkün

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Rahim ağzı kanserleri geç belirti veren kanser türlerindendir. Rahim ağzı kanserinin tedavisi ve korunma yolları konusunda açıklamada bulunan Prof. Dr. Özer Öztekin, "Rahim ağrı kanserleri; ilk cinsel ilişkiye erken yaşta başlayan, ilk doğumunu çok erken yaşta gerçekleştiren, bağışıklık sistemi zayıf olan, doğum kontrol haplarını çok uzun süre kullanan kişilerde görülme ihtimali yüksektir" dedi.

Rahim ağzı kanserindeki başlıca şikayetleri sıralayan Prof. Dr. Özer Öztekin, hastalığın geç belirti gösteren kanserler arasında yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Öztekin, kadınlara 3 yılda bir taramalarını yapmalarını önererek, "Rahim ağzı kanserleri geç belirti veren kanser türlerindendir. Çoğunlukla belirti olmadan rahim ağzı kanseri taraması sırasında yakalarız. Belirti verdiği durumlarda ise, genital bölgede ortaya çıkan siğiller ve kanama en önemli şikayetlerden biridir. Bunların dışında kötü kokulu akıntı başlıca şikayetlerdendir. Bu tür şikayetleri yaşıyorsanız erken teşhis amacıyla mutlaka en kısa zamanda bir uzmana başvurmanızda fayda vardır. Sık karşımıza çıkan sorulardan biri de rahim ağzı kanserinden korunma yollarının neler olduğu ile ilgilidir. Rahim ağzı kanseri HPV virüsü ile ilişkilendirildiği için HPV taramalarının yapılması kanser taramalarında işimize yarayacaktır. Dolayısıyla rahim ağzı kanserinden korunmanın en önemli yolu smear ve HPV taramalarının zamanında yapılmasıdır. HPV taramasını dünyadaki güncel kılavuzlara göre 21 ile 65 yaş arasında yaptırılmalıdır. 21 yaşından itibaren üç yılda bir tarama yapılması önerilmektedir. Ancak smear taramasını HPV virüsü ile birlikte yapıyorsak ve son tetkiklerimiz negatifse 3 yılda bir taramaların yapılması önerilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : rahim ağzı kanseri genital bölge kanser türleri
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