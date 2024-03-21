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21 Mart 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:30:00

Protezler meme kanseri yapmaz

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Estetik Cerrah Op. Dr. Malik Abacı, silikon protez operasyonlarının kansere neden olduğu iddialarına cevap vererek bilgilendirmede bulundu.

Güzellik hedefiyle operasyon düşünenler, ciddi bilgilendirme sürecinden geçmeden ameliyat masasına yatmayın. Estetik Cerrah Op. Dr. Malik Abacı her operasyon ve işlemin kendine ve kişiye göre riskleri olabileceğini belirterek önceliğin motivasyon ve cerraha güven olduğunu söyledi. Silikon protez operasyonlarının kansere neden olduğu iddialarına cevap veren Abacı bu konuda şunları söyledi; "Hayır, meme protezleri kansere neden olmaz. Meme protezleri genellikle Estetik veya Rekonstrüktif Cerrahi sonrasında kullanılır. Bu protezler genellikle vücut için güvenli malzemelerden yapılmıştır ve kansere sebep olma potansiyelleri yoktur. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya endişe durumunda, bir sağlık profesyoneli ile konuşmak önemlidir" dedi.

Tüm operasyonların kendine özgü riskleri olduğunu söyleyen Opr. Dr. Melik Abacı "Estetik ameliyatlar genellikle güvenli olabilir, ancak her cerrahi müdahalenin belirli riskleri vardır. Estetik ameliyatların olası riskleri şunları içerebilir:

Enfeksiyon: Cerrahi kesiden veya ameliyat bölgesinden enfeksiyon gelişme riski vardır. Modern sterilizasyon yöntemleri ile bu riskler ortadan kaldırılabilmektedir.

Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Titiz ve güvenli cerrahi tekniklerle kanama ihtimalleri aşıabilir.

Pıhtı Oluşumu: Uzun süreli ameliyatlar veya uzun süreli hareketsizlik nedeniyle pıhtı oluşma riski artabilir. Her cerrahiden sonra mümkün olan en erken sürede ayağa kalkıp yeterince yürüyüşler yapmak ve uygun oranda sıvı tüketmek hayati önem arz etmektedir.

Anesteziye Bağlı Sorunlar: Genel veya lokal anestezi uygulandığında, anesteziye bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Her basamakta olduğu gibi gelişmiş uygulamalar bu riskleri de minimale indiriyor

Yara İyileşmesi Sorunları: Cerrahi kesinin düzgün iyileşmemesi, keloid veya hipertrofik skar gibi sorunlara neden olabilir. Bu problemler hastanın genetik yapısı ve geçirilmiş eski cerrahilerden kalan izler değerlendirilerek ameliyat öncesinde ön görülebilir ve çeşitli önlemler alınabilir.

Duyu Kaybı veya Değişiklikleri: Cerrahi bölgedeki sinirlere zarar verilmesi, duyu kaybına veya değişikliklere neden olabilir. Burada yine modern cerrahi tekniklerin işletilmesi risk oranlarını oldukça düşürmektedir.

Asimetri: İstenmeyen sonuçlar veya ameliyat sonrası asimetri oluşabilir. İşlem öncesinde kişinin kedisinde asimetrik durumlar varsa ortaya konabilir ve olasılıklar değerlendirilebilir. Uygun cerrahi planlamalar ile bu asimetrilerin önüne geçmek mümkündür.

Estetik Beklentilerin Karşılanmaması: Hastanın beklentileriyle cerrahi sonuçlar arasında uyumsuzluk olabilir. Hastanın beklentileri değerlendirilerek cerrahide karşılığı olup olmadığı açıkça ortaya konmalıdır.

Meme İmplantı İle İlgili Riskler: Meme implantı kullanılan cerrahilerde implant yırtılması/deformasyonu, kapsül kontraktürü ve implantın çeşitli nedenlerle yertşetirildiği pozisyondan farklı bir alana yer değiştirmesi gibi özel riskler ortaya çıkabilir.

Bu risklerin genellikle düşük olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak, ameliyat öncesinde dikkatli bir değerlendirme yapılmalı, cerrahın talimatlarına uyulmalı ve olası risklerle ilgili bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Cerrahi öncesinde, ameliyatı yapacak olan uzmanla tüm soruları detaylıca konuşmak ve endişelerinizi paylaşmak önemlidir.

Etiketler : estetik silikon protez meme kanseri
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