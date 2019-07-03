Prostatın altın ilacı altınotu

Bitkisel tedavi uzmanlarının özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve prostat için önerdiği altınotu çay olarak tüketiliyor. Altınotunun tıpkı bir şemsiye gibi çiçekleri vardır ve bunlar dallarıyla birlikte kesilerek toplanır. Güneşli bir alanda, açık havada kurutulur. Kuruyan çiçekler dalından koparılarak toplanır. Çayı acı bir tada sahiptir, lezzetli hale getirmek için bir bardak altınotu çayını bir çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz. Bununla birlikte tadından ya da kokusundan hoşlanmayanlar, kuşburnu ya da ıhlamurla da karıştırarak demleyebilir.

VÜCUTTAKİ FAZLA SUYU ATAR

Bu sayede hem çayın tadı daha hoş olur hem de bir değil, birkaç bitkinin faydasından yararlanmak mümkün olur. Ayrıca çubuk tarçın, karanfil veya limonla da tüketilebilir. Fitoterapi uzmanları, prostata çare olarak gösterdikleri altınotunun faydalarını şu şekilde sıralıyor: “Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler. Bağırsak mide ekşimesi, mide yanması, gastrit gibi sorunları giderir. Basur tedavisine yardımcı olur. Mide özsuyunu artırıcı etkisi bulunmaktadır. Böbreklerde oluşan kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Çok etkili bir idrar söktürücü ve idrar yollarını düzenleyici etkisi vardır. Bu sebeple de altınotu çayının zayıflatıcı özelliği olduğu düşünülmektedir. Ancak bu bitkinin idrar söktürücü özelliği olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar.”

HEMOROİT TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Bazı uzmanlara göre; idrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder. Hemoroit tedavisinde yardımcıdır. Pankreas ve safra salgısını artırıcı özelliktedir. Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici, kramp çözücü etkisi vardır. İltihap oluşumunu önler, iltihaplı yaralara altınotu yağı ya da çayıyla pansuman yapılması tedavi edici rol oynar.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Altınotu yağı ve çayı cilt dostudur. Egzama, siğil, sedef gibi cilt sorunlarını gidermek için altınotu çayı tüketilmesi otu yağının sürülmesi önerilir. Cildin sıkılaşması ve nemlendirilmesi için de yağıyla bakım yapılır. Düzenli olarak altınotu çayı tüketiminin varis oluşumunu önlediği, var olan varislerin de görünümünü hafiflettiği düşünülmektedir.