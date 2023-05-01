Polen alerjisi mevsimi

Yaz aylarında polenlerin artması alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Bu dönemi kabusa çeviren alerjik reaksiyonlar, insanlarda burun kaşıntısı, göz akıntısı, kızarıklık ve sürekli hapşırma gibi şikayetlere yol açıyor. Son zamanlarda alerjik reaksiyonlardan dolayı hastaneye başvurma oranının arttığını söyleyen Uzman Dr. Abdulhakim Güneş, "Alerjik rinit ikiye ayrılıyor. Biri mevsimsel alerjik rinit, diğeri ise yıl boyu süren alerjik rinit. Mevsimsel alerjik rinitte şikayetler mevsimsel olarak devam ediyor. Özellikle bahar aylarında baharın sonu yazın başlangıcında polenlerin artmasıyla oluyor. Ağaç polenleri, zeytin polenleri, çam polenleri gibi daha çok alerjik olan polenleri görüyoruz. Burada hastalar dışarı çıktıklarında pikniğe gittiklerinde, koştuklarında şikayetlerde artış olduğu görülüyor" dedi. Yıl boyu süren alerjiklerde ise daha çok toz, hamam böceği, kedi, köpek, küf gibi unsurları düşünmek gerektiğini belirten Güneş "Yazın başında polen alerjileri yazın sonunda sonbahara doğru daha çok ağaç alerjenleri ve sonbahara doğru çimen gibi ot gibi alerjenleri düşünmekte fayda vardır. Hastaların tanısını koyduktan sonra tedavide burundan verdiğimiz spreyler, antialerjik dediğimiz antisemit ilaçlar ve diğer tedavileri devam etmektedir. Tanı için deri testi ve kan testi bulunmaktadır. Onun dışında burundan özel olarak alınan bazı aparatlarla da tanı konulabilmektedir. Tedaviye geçtiğimizde bunlardan yanıt görmeyen hastalarda immünoterapi dediğimiz bazı tedavi yöntemleri de mevcuttur" diye konuştu.