VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
İsrail, 2022'de 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın
Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı
Harbiye'de büyüledi
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 23 Ekim
Pasif içicilerde nefes darlığı gelişebilir
Taksici tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat!
Anne adaylarına güz uyarıları
Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu: Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza
Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'de 4. oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
23 Ekim 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 08:30:00

Pasif içicilerde nefes darlığı gelişebilir

ABONE OL

Nefes darlığının kişinin ihtiyacı kadar nefes alamaması olduğunu vurgulayan uzmanlar "Kişi her nefes alışverişte bu darlığı hissedebilir.

Nefes darlığının kişinin ihtiyacı kadar nefes alamaması olduğunu vurgulayan uzmanlar "Kişi her nefes alışverişte bu darlığı hissedebilir. Nefes darlığının belirtileri ise nefes yetmemesi, hava açlığı, nefes nefese kalma, merdiven çıkarken soluksuz kalma ve dinlenme ihtiyacı hissetmek şeklindedir" dedi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aydın Nadir, nefes darlığının sebeplerini 2 gruba ayırarak şöyle sıraladı: Akciğere bağlı sebepler: Akciğer kanseri, yabancı cisim yutma, zatürre, astım, akciğer damarlarında ani gelişen pıhtı, KOAH, Covid-19. Akciğer dışındaki sebepler: Obezite, kalp hastalıkları, yaşlılık, kansızlık. Bu rahatsızlıkların bir kısmının ani nefes darlığı yaptığını, bir kısmının da uzun vadede nefes darlığına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın Nadir, "Astım en sık görülen nefes darlığı nedenidir, sigara içenlerde uzun vadede nefes darlığı görülür" açıklamasında bulundu.

SİGARADAN UZAK DURMALI

Kalp kaynaklı nefes darlığı şikâyetlerinin çoğunlukla uzun dönemde ortaya çıktığını, kalp krizi, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliğinin başlıca nedenleri olduğunu ifade eden Prof. Nadir, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle akciğerleri doğrudan etkileyen sigaradan uzak durmak gerekiyor. Sigara içmeyen ancak içilen ortamda bulunan pasif içicilerde de zamanla nefes darlığı ve hastalık gelişir. Kimyasallarla çalışan ortamlarda ve madenlerde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarını kurallara uygun kullanmaları gerekir."

Etiketler : PASİF İÇİCİLERDE DE NEFES DARLIĞI GELİŞEBİLİR sigara nefes darlığı
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor
11 yıl sonra buluşturan proje

11 yıl sonra buluşturan proje
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX