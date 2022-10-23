Pasif içicilerde nefes darlığı gelişebilir

Nefes darlığının kişinin ihtiyacı kadar nefes alamaması olduğunu vurgulayan uzmanlar "Kişi her nefes alışverişte bu darlığı hissedebilir. Nefes darlığının belirtileri ise nefes yetmemesi, hava açlığı, nefes nefese kalma, merdiven çıkarken soluksuz kalma ve dinlenme ihtiyacı hissetmek şeklindedir" dedi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aydın Nadir, nefes darlığının sebeplerini 2 gruba ayırarak şöyle sıraladı: Akciğere bağlı sebepler: Akciğer kanseri, yabancı cisim yutma, zatürre, astım, akciğer damarlarında ani gelişen pıhtı, KOAH, Covid-19. Akciğer dışındaki sebepler: Obezite, kalp hastalıkları, yaşlılık, kansızlık. Bu rahatsızlıkların bir kısmının ani nefes darlığı yaptığını, bir kısmının da uzun vadede nefes darlığına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın Nadir, "Astım en sık görülen nefes darlığı nedenidir, sigara içenlerde uzun vadede nefes darlığı görülür" açıklamasında bulundu.



SİGARADAN UZAK DURMALI

Kalp kaynaklı nefes darlığı şikâyetlerinin çoğunlukla uzun dönemde ortaya çıktığını, kalp krizi, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliğinin başlıca nedenleri olduğunu ifade eden Prof. Nadir, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle akciğerleri doğrudan etkileyen sigaradan uzak durmak gerekiyor. Sigara içmeyen ancak içilen ortamda bulunan pasif içicilerde de zamanla nefes darlığı ve hastalık gelişir. Kimyasallarla çalışan ortamlarda ve madenlerde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarını kurallara uygun kullanmaları gerekir."