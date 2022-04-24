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24 Nisan 2022 Pazar 02:40:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:17:00

Parkinson hastalarının hepsinde titreme olmaz

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Parkinsonun temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, "Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir" dedi.

Parkinsonun temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, "Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir" dedi. Parkinson hastalığı başlıca bir el titremesi hastalığı olarak bilinse de başka pek çok belirtilerinin var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akbaş, görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı: "Ellerde ve başparmakta titreme, kollarını sallayamama, yataktan kalkamama, yürürken ağır ağır ilerleme, düşmeler, hareket zayıflığı ve denge bozukluğu, zaman geçtikçe öne doğru eğilme, tüm vücutta ağrılar, ciltte yağlanma ve aşırı terleme, depresyon, uykusuzluk, hayal görme, varsanılar ve başka pek çok psikiyatrik sorunlar, parkinsona özgü unutkanlık, çeşitli konuşma bozuklukları, koku duyusunun kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar yapma sorunları, kabızlık, yutma güçlüğü ve ağız akıntısı."

Etiketler : Parkinson hastaları Parkinson Uzm. Dr. Akbaş
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