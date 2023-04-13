VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'dan, Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması daha geldi
7'li koalisyonda bakanlık kavgası! Ekonomiyi kim yönetecek?
Bakan Soylu'dan "Kökünü Kurutma" operasyonu açıklaması
14 milyon ev kadınına emeklilik fırsatı!
Avusturya dünyaya duyurdu: Putin gelirse tutuklanacak
Meteoroloji'den hem kar hem yağmur uyarısı!
13 Nisan 2023 Perşembe 06:51:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 06:51:00

Otizm tanısında 2 yaş kritik bir dönem

ABONE OL

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Atabay, otizmin tanımı, belirtileri, tanı konulma süreci ve otizm tanısının konulabileceği yaş aralığını anlattı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Atabay, otizmin tanımı, belirtileri, tanı konulma süreci ve otizm tanısının konulabileceği yaş aralığını anlattı.

Dr. Atabay, otizmin tanımını yaparak, "Otizm belirtileri arasında, göz temasının kısa süreli ve kalitesinin daha düşük olması, iletişim maksatlı olmaması, isimle seslendiğiniz zaman çoğu kez yanıt alamamanız, aynı alana bakamamanız görülebilir. Genellikle çocuğunuzun sizinle, hoşlandığı bir şeyin ilgisini paylaşmadığı veya kendi dünyasındaymış gibi bir tablo olabiliyor. Bunun yanında dil gelişiminde gecikmeler karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu. Otizm tanısında, 2 yaşın kritik bir yaş grubu olduğunu kaydeden Atabay, "Çünkü aynı zamanda, erken tanı grubuna giren çocuklar bunlar. Erken tanı olarak ifade edilen yaş grupları gittikçe aşağıya çekiliyor. Önce 3 yaş olarak başladı. Sonra 2.5 yaş ve şu an 2 yaş civarında. 2 yaş, erken tanıladığımız bir çocuk grubuna denk geliyor" dedi.

Etiketler : Otizm tanısı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Ender Atabay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX